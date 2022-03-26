محللون: «قمة العقبة» تستهدف دعم الأمن الإقليمى ومواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب

أجمع عدد من الخبراء والمحللين السياسيين العرب على أهمية اللقاء الرباعى الذى جمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، والعاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، وولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، فى العقبة- من ناحية دعم الأمن الإقليمى ومواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأكد الكاتب والمحلل السياسى الإماراتى محمد خلفان الصوافى، أن العنوان الأبرز لهذه القمة كان دعم الأمن الإقليمى بجوانبه المختلفة، مضيفًا أن الملفين البارزين فى هذا الإطار هما الحديث المتواتر والمتداول عن قرب توقيع الاتفاق النووى بين الغرب وإيران، والثانى هو الاعتداءات والتهديدات المستمرة لـمنظمة «الحوثى» للأمن الإقليمى وأمن الطاقة، من خلال استهداف المنشآت البترولية السعودية، وهو أمر يهدد الأمن العالمى، فى لحظة يبحث فيها الجميع عن حل لخطر نقص الطاقة الناتج عن الحرب الروسية- الأوكرانية.

وقال الباحث السياسى الأردنى عبدالقادر النايل، إن اجتماع العقبة يأتى فى وقت حساس ومفصلى من تاريخ المنطقة، مضيفًا أن اللقاء الرباعى له أبعاد سياسية وأمنية ودولية، فضلًا عن مناقشة الأزمة الغذائية التى تعصف بالعالم، وستتعمق فى الأشهر المقبلة بسبب الحرب الأوكرانية- الروسية، التى اتخذت الدول العربية المجتمعة موقفًا حياديًا منها يدعو إلى السلام وتحقيق مصلحة الشعوب فى تأمين الغذاء وإيجاد وسائل فاعلة للتغلب على الأزمة، لافتًا إلى أن جميع هذه الدول لديها إمكانات هائلة من الزراعة والموارد الطبيعية التى تؤهلها لأن تنهض بالاعتماد على أنفسها.

وقال المحلل السياسى العراقى واثق الجابرى، إن لقاء العقبة يأتى فى سياق جملة من المشتركات الإقليمية والدولية وتبادل المصالح، خاصة أن هناك عددًا من الاتفاقيات السابق توقيعها بين الدول الأربع من أجل تبادل المصالح وتعميق العلاقات التجارية والاقتصادية والصناعية، لافتًا إلى أن العراق يحتاج إلى الطاقة الكهربائية والأيدى العاملة والخبرات، وأهمها الخبرات المصرية.

وأضاف أن اللقاء تناول الكثير من القضايا والمتغيرات العالمية، أبرزها توحيد الصف العربى تجاه هذه القضايا، متابعًا: «الحكومات العربية مسئولة تجاه شعوبها وتجاه المنطقة الإقليمية والعالمية، والحرب الأوكرانية تنعكس على الواقع العربى بالتأكيد».