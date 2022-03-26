حبس المتهم بقتل جاره في الوراق بسبب خلافات الجيرة

قررت النيابة العامة بالوراق حبس عامل قتل جاره باستخدام سلاح أبيض في الوراق 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية عندما تلقى الرائد هاني مندور رئيس مباحث الوراق إخطارًا من المستشفى باستقباله أحد الأشخاص مصابًا بطعنة نافذة، ولقى مصرعه فور وصوله.

وتبين من التحريات التى أشرف عليها العميد أحمد الوتيدي مفتش مباحث الشمال، أن الجار وراء ارتكاب الواقعة.

وأكد شهود العيان أن مشاجرة حدثت بين المتهم والمجني عليه بسبب خلافات الجيرة، قام على إثرها المتهم بتسديد طعنة للمجني عليه من سلاح أبيض، وبدأ الجيران في ملاحقته ليصاب بكسر في صاقة خلال المطاردة.

وتم القبض على المتهم ونقله إلى المستشفى، ويفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، والاستماع لأقوال أسرة القتيل، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.