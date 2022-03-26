السبت 26 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غلق 6 محلات وإعدام 120 كيلو أغذية فاسدة في أسوان

غلق محلات
غلق محلات

شن ضباط مباحث التموين بأسوان، حملة مكبرة على الأسواق بالتعاون مع مسؤولو التراخيص والبيئة والأمن الصناعى والتموين والصحة في إدفو لضبط الأسواق والحد من جشع التجار.

أسفرت جهود الحملة عن تحرير 20 محضر تموين، و10 محاضر لمخالفات صحية، بجانب التفتيش على المخابز لمتابعة الأسعار والأوزان، وأيضًا محلات البقالة ومخازن وأماكن بيع أسطوانات البوتاجاز وغيرها من المواقع المختصة بالسلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية للوقوف على الأسعار وحركة البيع والشراء، فضلاً عن جودة السلع والمنتجات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

كما استهدفت الحملة المرور على أماكن تداول الأغذية والتى شملت 26 موقع ما بين المحلات التجارية والمخابز والمطاعم والمقاهى والجزارة وغيرها.

وأسفرت عن غلق إداري لـ 6 محلات، وتحرير 8 محاضر لعدم وجود شهادات صحية، و11 محضر للنظافة العامة، بجانب إعدام 97 كجم لأغذية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، مع إعدام 23 لتر زيوت بالمطاعم لعدم صلاحيتها وتسببها في تغيير خواصها، وتم تحرير محاضر للمخالفين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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