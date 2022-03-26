مسلسلات رمضان 2022.. محمد رشاد يكشف تفاصيل مشاركته في «ملف سري» (خاص)

أعرب المطرب محمد رشاد، عن سعادته البالغة لمشاركته فى أحداث مسلسل «ملف سري» الذي يقوم ببطولته النجم هانى سلامة، ومن المقرر انطلاق أولى حلقاته الاسبوع المقبل، مع بداية الموسم الدرامي الرمضانى.

وأشار «رشاد» فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أنه يشارك فى أحداث المسلسل ويظهر كضيف شرف بشخصيته الحقيقية، ويقدم أكثر من أغنية خلال الأحداث؛ مشيدا بتعاونه مع المخرج حسن البلاسي، الذي يعتبره بمثابة أخا له، وتمتد الصداقة بينهما لسنوات طويلة، ما جعله يوافق على المشاركة في المسلسل دون تردد.

ومن جهة أخرى، يضع رشاد، حاليا اللمسات الأخيرة على أغنية جديدة تحمل اسم «بعد الفراق» ويتعاون فيها مع الشاعر سامح فرج، ومن المقرر طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة؛ كما أكد أنه يواصل التحضيرات لأكثر من أغنية جديدة لطرحهم على طريقة السينجل خلال الموسم الصيفى.

وكانت الجهة المنتجة لمسلسل «ملف سري»، قد طرحت البرومو الخاص، وسيطر عليه العديد من المطاردات والمواجهات، والتى تم تنفيذها على أعلى مستوى باستخدام تكنيك عالمي بقيادة المخرج حسن البلاسي، وذلك فى جو ملئ بالاثارة والاكشن والغموض، ويتخلله جزء رومانسي؛ وقام بعمل مونتاج البرومو فراس فهمي، وميكساچ محمد صلاح، ويتعاون «البلاسي» خلال المسلسل مع مهندس الديكور العالمي فوزى العوامري، ومهندس الصوت خالد مصطفى، ويضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الموسيقار الكبير أشرف الزفتاوى.

القنوات العارضة لـ«ملف سري»

مسلسل «ملف سري» انتاج مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار، ومحمد محمود عبد العزيز بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويضم 30 حلقة؛ ومن المقرر أن يتم عرضه على شبكة 3 قنوات فضائية هم: الحياة، وDMC، وCBC، كما يتم عرض المسلسل على منصة “WATCH IT” الرقمية، التي ترفع شعار «رمضانك عندنا».

أبطال وصناع «ملف سري»

«ملف سري» يقوم ببطولته النجم هاني سلامة، وإنتاج مجموعة فنون مصر بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمسلسل تدور أحداثه في حقبة زمنية مختلفة، ويشارك خلاله نخبة كبيرة من الفنانين، منهم محمد محمود عبدالعزيز، عائشة بن أحمد، دنيا عبدالعزيز، نضال الشافعي، دينا، محسن محيي الدين، ماجد المصري، إيهاب فهمي، كارولين عزمي، نبيل عيسى، صبا الرافعي، إيمان يوسف، مادلين طبر، أحمد الرافعي، رحمة حسن، عمر زكريا، نور محمود، مهند حسنى، محمود حجازى، وهو من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.