السبت 26 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصرع مصرى فى قصف على مدينة ماريوبل بأوكرانيا.. والجالية تنعاه

جريدة الدستور

أعلنت الجالية المصرية في أوكرانيا عن وفاة أحد أبناء الجالية، ويدعى يحيي حسن يحيي حامد، ضحية قصف على  مدينة ماريوبل الأوكرانية.
وتقدمت الجالية المصرية في أوكرانيا، بخالص التعازي القلبية لجميع أسرة الفقيد.

يذكر أن وزارة الهجرة المصرية، أعلنت أنه: في ضوء مستجدات الموقف بدولة أوكرانيا، تتابع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشكل مستمر موقف الجالية المصرية بأوكرانيا، وتتواصل مع رؤساء الجالية والدارسين المصريين هناك، لمتابعة تطورات الوضع.   
 

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على هامش الأزمة

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مصرع مصرى فى قصف على مدينة ماريوبل بأوكرانيا.. والجالية تنعاه

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