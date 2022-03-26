مفاجآت وعروض فنية مميزة في الحلقة النهائية من «الدوم».. الليلة

ساعات قليلة تفصلنا عن الحلقة النهائية من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية والتمثيلية وتقديم البرامج "الدوم"، والتي ستشهد مفاجآت عديدة وعروض غنائية واستعراضية وفنية وذلك في تمام الساعة ٩ ونصف مساء على قناة On .

وتنضم إلى لجنة تحكيم الحلقة النهائية النجم حسين فهمي، والنجم كريم عبد العزيز، والنجمة أصالة.

برنامج “الدوم” تطلقه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة "ميديا هب سعدي - جوهر".

وشارك في عضوية لجنة تحكيم مرحلة الـ ٦٠ ثانية بفئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، المخرج مروان حامد والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج تضم لجنة التحكيم مكونة من الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم، والإعلامية لميس الحديدي، والإعلامية چاسمين طه.

وفي مرحلة المفتاح الذهبي شارك في عضوية لجنة التحكيم كل من: النجمة ليلى علوي، وتامر محسن، والموسيقار نادر عباسي.

وتتراوح أعمار المشتركين بين الذكور والإناث بين 16 و 28 سنة للغناء والتمثيل أما التقديم من 21 لـ 28 عاماً من جميع المحافظات المصرية، حيث تم إجراء اختيارات لـ ١٥ ألف مشترك.

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي وليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم، كما يشترط على المتسابقين أن يستقروا في القاهرة.