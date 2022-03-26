من هو عبد الفتاح الجبالى رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى الجديد؟

تغييرات مفاجئة شهدها مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، في اجتماعه اليوم، عقب انعقاد الجمعية العامة السادسة والعشرين.

ومن خلال توصية الهيئة الوطنية للإعلام تقرر تعيين عبدالفتاح الجبالي رئيسًا لمجلس الإدارة خلفًا لأسامة هيكل.

وغيرت الهيئة الوطنية للإعلام ممثليها في المجلس الجديد، حيث تم تعيين كل من عبدالفتاح الجبالي ومجدي لاشين، وميرفت علي وطه محمود وأحمد حسين في التشكيل الجديد للمجلس، وخلال التقرير التالي نقدم في نقاط من هو الجبالي رئيس "الإنتاج الإعلامي" الجديد.

تقلد العديد من المناصب الاقتصادية والإعلامية نرصدها خلال التقرير التالي في نقاط:

- كاتب صحفي بدرجة خبير اقتصادي

- الجبالي من مواليد يناير من عام 1956.

- تخرج في كلية التجارة عام 1980 وحصل على دبلوم الدراسات العليا المتعمقة من جامعة السوربون.

- شغل منصب نائب مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام.

- عمل كمستشار وزير المالية كما أصبح مستشار لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب 2005

- كما شغل عدة مناصب، أهمها رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.

- عين في 2015 رئيسًا لمجلس إدارة صحيفة الوطن.

- أدرج بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كعضو بالمجلس في التشكيل السابق عام 2017.

- عمل كمستشار اقتصادي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية.

- شغل منصب رئيس تحرير دورية "كراسات استراتيجية" الصادية عن مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية.

- خلال مشواره الصحفي والاقتصادي حصل على عدة جوائز.

- حصل عبد الفتاح الجبالي على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الاقتصادية عام 2005

- اقتنص جائزة نقابة الصحفيين عن أفضل مقال تحليلي لعام 1987.

- وخلال مشواره المهني عمل كمستشار لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

- تواجد أيضا كعضو في مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة المعدنية.