السبت 26 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع سائق لودر إثر سقوط صخرة عليه بأحد محاجر أسوان

محاجر أسوان
محاجر أسوان

شهدت مدينة دراو، شمال محافظة أسوان، اليوم السبت، مصرع سائق لودر إثر انهيار كتلة صخرية أثناء عمله داخل محجر، وتم نقله إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، بلاغاً من مأمور مركز شرطة دراو يفيد بمصرع سائق لودر سقطت عليه كتلة جبلية أثناء عمله بأحد محاجر المدينة، وتم نقل الجثة للمشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ جهات التحقيق لمباشرة التحقيق.

وتبين خلال المعاينة الأولية من رجال المباحث أن الشخص لقى مصرعه إثر سقوط كتلة جبلية داخل المحجر الذي يعمل به وهو يدعي "م. أ" 23 عامًا، سائق وتم نقله للمشرحة والجثة الآن تحت تصرف جهات التحقيق. 

أسوان مصرع أمن أسوان رجال المباحث مصرع سائق مركز شرطة دراو

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على هامش الأزمة

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