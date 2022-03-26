السبت 26 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

منظمة الأمن والتعاون الأوروبى تدعم مولدوفا فى أزمة النازحين من أوكرانيا

وزير الخارجية البولندي
وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو

اختتم الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ووزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو، اليوم السبت، زيارته الرسمية الأولى كرئيس للمنظمة إلى مولدوفا.

وقال بيان للمنظمة الأوروبية اليوم السبت- من مقرها في فيينا- إن رئيس المنظمة التقى في تشيسيناو بالرئيسة مايا ساندو ورئيسة الوزراء ناتاليا جافريليتا ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتكامل الأوروبي لجمهورية مولدوفا نيكولاي بوبيسكو، ونائب رئيس الوزراء لإعادة الإدماج أوليغ سيريبان.

وأوضح البيان أن المناقشات ركزت على المضي قدمًا في تسوية سياسية شاملة ودائمة للنزاع في مولدوفا من جميع جوانبه وتعزيز استقلال جمهورية مولدوفا وسيادتها وسلامتها الإقليمية.

وشدد رئيس المنظمة على تضامن المنظمة الأوروبية ودعمها السياسي لجمهورية مولدوفا في هذه الأوقات الصعبة، مشيرًا إلى أن مولدوفا- مثل بقية البلدان المجاورة لأوكرانيا- تواجه حاليًا تدفقًا كبيرًا للاجئين الفارين من العدوان الروسي.

واعتبر الوزير راو أن "الحرب في أوكرانيا تؤثر بشكل خطير على وضع السكان المدنيين"، مضيفًا أنه يقدر تقديرًا عاليًا الإجراءات الفعالة المتخذة للاجئين من قبل المجتمع المولدوفي والحكومة والسلطات المحلية.

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