بعد وصف بوتين بـ«الجزار».. روسيا توجه تحذيرا شديد اللهجة إلى أمريكا

أكد الكرملين الروسي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "محرض"، مشيرًا إلى أنه أصدر في السابق أوامر بقصف يوغوسلافيا وقتل الناس.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف ردا على وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بـ"الجزار"، بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال بايدن، عقب لقاء عقده مع لاجئين أوكرانيين في العاصمة البولندية وارسو، ردا على سؤال عن موقفه تجاه بوتين "إنه جزار"، وفق قناة "روسيا اليوم".

وسرعان ما علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، على كلام الزعيم الأمريكي بالقول: "من المستغرب سماع مثل هذه الاتهامات بحق بوتين من قبل بايدن الذي سبق أن أصدر أوامر بقصف يوغوسلافيا وقتل الناس".

وحذر المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن "الإهانة الجديدة بحق بوتين من قبل بايدن تضيّق أكثر نافذة الفرص المتوفرة لتطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة".

وتعهد بايدن، خلال لقائه مع اللاجئين اليوم، بأن الولايات المتحدة ستصدر المزيد من صواريخ "جافلن" المضادة للدروع وأسلحة أخرى إلى حكومة كييف بغية "مساعدة الأوكرانيين في طرد الغزاة".

وقال بايدن إنه ليس متأكدا من تغيير العسكريين الروس استراتيجيتهم في أوكرانيا.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أعربت، في وقت سابق اليوم، عن استعداد روسيا لإجراء حوار مع الولايات المتحدة على أسس متساوية ومتبادلة.

وأشارت زاخاروفا إلى أن واشنطن لا تظهر استعدادها لذلك، وأن موسكو لا تتجنب الحوار، وهي على استعداد تام لذلك، لكن على أسس المساواة.

وأضافت: "على العكس من ذلك، يبذل الجانب الأمريكي كل ما في وسعه لتعقيد عمل البعثات الخارجية الروسية في الولايات المتحدة".

ووصل الرئيس الأمريكي إلى العاصمة البولندية وارسو، لبدء اجتماعه مع نظيره البولندي، أندجي دودا، وبحث ما يتعلق بالعملية الروسية- الأوكرانية والجهود المبذولة في هذا الصدد.