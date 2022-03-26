إحالة مدير مدرسة وأخصائي اجتماعي في بني سويف لـ«التأديبية»

أحالت النيابة الإدارية ببني سويف، مدير مدرسة وأخصائي اجتماعي بإدارة إهناسيا التعليمية للمحكمة التأديبية، لتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب داخل مقر المدرسة، بسبب خلافات في العمل.

كانت التحقيقات قد كشفت معاملة الأخصائي الاجتماعي بطريقة غير لائقة وتعدى عليه بألفاظ خارجة بمقر المدرسة، فنشبت بينهما مشاجرة تعدى خلالها كل منهما بالضرب على الآخر داخل مقر المدرسة أثناء مواعيد العمل الرسمية.

وجرى إحالتهما إلى الشئون القانونية التي أحالت الواقعة للنيابة الإدارية وأصدرت قرارها سالف الذكر.