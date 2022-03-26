السبت 26 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحريات مكثفة لكشف شخصية مجهول صدمته سيارة مُسرعة بشبرا الخيمة

الأمن
الأمن

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لكشف شخصية أحد الأشخاص صدمته سيارة مسرعة بمنطقة أم بيومي بشبرا الخيمة.  

ونقلت سيارة الإسعاف جثة شخص لقي مصرعه صدمته سيارة مسرعة على الدائرى بمنطقة أم بيومى بشبرا الخيمة لمستشفى شبين القناطر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بتكليف إدارة البحث الجنائى بالقليوبية بسرعة كشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الجثة.

وتلقت أجهزة أمن القليوبية، بلاغا من إدارة النجدة بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية صدمته سيارة على الطريق الدائرى بمنطقة أم بيومى بشبرا.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الجثة لشخص لا يحمل أى أوراق شخصية تدل على هويته، حيث جرى نقل الجثة للمستشفى وتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وتحديد هوية الجثة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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وائل لطفي

على هامش الأزمة

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