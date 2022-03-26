السبت 26 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الرياضة يستقبل لاعبى المنتخب قبل السفر إلى السنغال: ننتظر أداء بطوليًا

جريدة الدستور

التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، لاعبى المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم والجهاز الفنى بقيادة كارلوس كيروش في حضور جمال علام رئيس اتحاد الكرة، واللواء حلمى مشهور عضو مجلس إدارة الاتحاد.

جاء اللقاء قبل سفر بعثة المنتخب الوطنى إلى العاصمة السنغالية "داكار"؛ لخوض مباراة العودة أمام المنتخب السنغالى المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن التصفيات الإفريقية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم بقطر ٢٠٢٢م.

قدم وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى اللاعبين والجهاز الفنى للمنتخب الوطنى على النتيجة الإيجابية التى حققوها فى مباراة الذهاب أمام السنغال، التى أقيمت أمس باستاد القاهرة الدولى، وانتهت بفوز المنتخب الوطنى بنتيجة ١/ ٠، مطالباً باستمرار التركيز فى المباراة المقبلة، والفوز فى مجموع المباراتين للتأهل إلى كأس العالم.

أكد الدكتور أشرف صبحى على متابعة كل الترتيبات المتعلقة بسفر البعثة، ووصولها إلى السنغال، والتجهيزات الخاصة باستقبال المنتخب، وأماكن إقامتهم وانتقالاتهم إلى ملعب التدريب؛ حرصاً على تهيئة الأجواء للاعبين للتركيز الكامل، وتحقيق الفوز بالعزيمة والإصرار والإرادة، والأداء البطولى الذى تنتظره منهم الجماهير المصرية فى مباراة العودة.

جدد وزير الشباب والرياضة تأكيده على التفاف الجماهير المصرية حول المنتخب، وتقديم الدعم والمؤازرة والتشجيع للاعبين لتحقيق حلم التأهل للمونديال.

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