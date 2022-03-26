مجدى عبدالغنى يعتدى على فرد أمن فى استاد القاهرة (فيديو)

مجدي عبد الغني يتعدى على فرد أمن في استاد القاهرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنجم الأهلى ومنتخب مصر السابق مجدي عبدالغني، خلال اعتدائه على فرد أمن أثناء محاولته دخول إستاد القاهرة الدولي، وذلك قبل انطلاق مباراة مصر والسنغال في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، أمس.

وظهر “عبدالغني” خلال مقطع الفيديو، في حالة غضب شديدة بعد رفض أحد أفراد أمن الإستاد دخوله، دون الحصول على إذن مشرفه.

ليدخل عبدالغني في موجة غضب شديد وانفعل على الموظف كاسرًا الحواجز الفاصلة ومتلفظًا ألفاظ نابية حتى إنه تعدى عليه بالأيدي.

جاء الفيديو الذي نشرته مواقع التواصل الاجتماعي أثناء ركل مجدي عبدالغني لأحد حواجز بوابات الأمن الخاصة باستاد القاهرة الدولي قبل انطلاق مباراة مصر والسنغال.

وعقب الكاتب الرياضي محمد فارس على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لقطة مجدي عبدالغني صعبة جدًا بس هي بالنسبالي مش بمعزل عن سلوكياته العامة طول الوقت بالعكس دي مكملة ليها. هي القصة هنا مش حق فرد الأمن اللي تم الاعتداء عليه اثناء تأدية عمله لا ده حق كل مشجع بسيط وكل اسرة معاها أطفالها وقفت في طابور وتعبت عشان تدخل الاستاد بس احترمت النظام.

وحتى الآن لم يعقب مجدي عبد الغني على ماحدث، رغم أن الهشتاج الذي يحمل اسمه يتصر توتير في الوقت الحالي وطالب العديد من المستخدمين محاسبة نجم المنتخب السابق عما بدر منه.

وكان منتخب مصر حقق فوزًا على السنغال بهدف نظيف أحرزه محمد صلاح، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة على استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الوطني نظيره السنغال مساء يوم الثلاثاء29 مارس الجاري وذلك ضمن الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

كان منتخب مصر حقق فوزًا على السنغال بهدف نظيف أحرزه محمد صلاح وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة على استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الوطني نظيره السنغال مساء يوم الثلاثاء 29 مارس الجاري وذلك ضمن الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.