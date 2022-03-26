السبت 26 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التحالف العربى: استهدفنا مسيرات مفخخة قيد التجهيز فى الحديدة والصليف

تحالف دعم الشرعية
تحالف دعم الشرعية في اليمن

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، عن استهداف مسيرات مفخخة قيد التجهيز بميناءي الحديدة والصليف.

وأضاف التحالف، اليوم، أن الحوثيين استخدموا مواقع ذات حماية خاصة لمهاجمة منشآت النفط في السعودية.

كما حث البيان ميليشيا الحوثي على إخراج الأسلحة من المواقع المحمية وأولها مطار صنعاء، مشددًا على أن استخدام الحوثيين للمناطق المحمية عسكريًا يُسقط عنها الحماية، مؤكدًا أن العملية العسكرية مستمرة لتحقيق مبدأ الأمن الجماعي.

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على هامش الأزمة

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