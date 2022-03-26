السبت 26 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فلسطين: 26% نسبة الاقتراع فى الانتخابات المحلية حتى ظهر اليوم

الانتخابات المركزية
الانتخابات المركزية في فلسطين

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في فلسطين، اليوم السبت، عن تصويت 26.5% من المواطنين المؤهلين للاقتراع في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحفي، أن عدد المقترعين في مختلف محافظات الضفة الغربية حتى الواحدة ظهرًا وصل إلى 189,308 من مجمل المواطنين المؤهلين للتصويت البالغ عددهم 715,413 ناخب وناخبة.

وأكدت اللجنة أن عملية الاقتراع تسير بسلاسة دون رصد أي مخالفات أو خروقات، مشيرة إلى أن مراكز الاقتراع البالغ عددها 315 منتشرة في 50 هيئة محلية ستبقى مفتوحة حتى الساعة السابعة من مساء اليوم السبت.

وأعلنت لجنة الانتخابات عن تمديد الاقتراع في بلدة تفوح بمحافظة الخليل لمدة ساعة- أي حتى الثامنة مساءً- بسبب حادث أليم أدى لوفاة 5 مواطنين. كما ستمدد ساعات الاقتراع في بلدة جبع بمحافظة القدس حتى التاسعة مساء لتعويض ساعات إغلاق المركز في الفترة الصباحية.

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وائل لطفي

على هامش الأزمة

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