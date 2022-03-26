زراعة الدقهلية تعقد اجتماعًا لحث المزراعين على توريد القمح

عقد المهندس فوزى الحضرى، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، اجتماعًا بمديرى الإدارات الزراعية والتعاونية بالمراكز والفنية والإصلاح الزراعى بحضور المهندس صلاح عبد الهادى، مديرعام الزراعة، والمحاسب إبراهيم زكريا، المراقب العام للتعاونيات والتنمية.

تم مناقشة توريد القمح بالتعاون مع التموين وتوعية المزارعين بأهمية توريد القمح خاصة بعد زيادة سعر التوريد إلى 885 جنيه للإردب وعمل غرفة عمليات بالإدارات تختص بمتابعة التوصيات.

وناقش الاجتماع أيضا متابعة حماية الأراضى ومنع التعدى على الأراضي الزراعية. وأكد الحضري أنه سوف يتم حرمان المتعدين من مستلزمات الانتاج على كل الحيازة واتخاذ كل الإجراءات القانونية والتنفيذية لإزالة التعدى على نفقة المتعدي.

كما ناقش الاجتماع تنفيذ توجيهات وزير الزراعة في شأن توسيع نطاق الزراعات التعاقدية للذرة الصفراء وفول صويا ودوار الشمس وتحفيز الفلاحين على زراعة القطن العام القادم، بالإضافة إلى تسهيل صرف الأسمدة للمزارعين بحد أدنى ثلاث شكائر أسمدة كسلفة لحين انتهاء الحصر، على أن يتم صرف باقى الحصة بعد الحصر النهائي، ويتم خصم الزيادة فى الموسم المقبل.

وقال الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة في الفيوم إن عقد اليوم اجتماعًا موسعًا بقاعة الاجتماعات بديوان عام مديرية الزرعة، وذلك بحضور الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بالوزارة والمهندس سيد حرز الله، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، والأستاذ مجدي أبو السعود، مسئول جمعية تسويق المحاصيل بالفيوم ومساعد أحمد، رئيس مجلس إدارة المحاصيل الزراعية بالفيوم والحاجة نفيسة حواس مدير عام الجمعية المركزية للائتمان بالفيوم، ومحمد عبد التواب مندوب البنك الزراعي المصري بالفيوم والمهندس نصر خليفة مدير إدارة الخدمات الزراعية بالمديرية والمهندس عزت عبد الباري، مدير التعاون الزراعي بالفيوم وبحضور مديري الإدارات الزراعية والإرشاد الزراعي والإصلاح والمراقبة.

وبدء الاجتماع بكلمة وكيل الوزارة بالترحيب بالسادة الضيوف وتم سرد النقاط التي سوف يتم الالتزام بها وآليات توريد القمح والخطوات التي يجب اتباعها من قبل المزارع واللجان المشرفة.