السبت 26 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السودان يدين استمرار ميليشيا الحوثى فى استهداف السعودية

الحوثي
الحوثي

أدان السودان، بأقوى العبارات، استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق مسيرات مفخخة باتجاه المنطقة الجنوبية للملكة العربية السعودية، مما يمثل انتهاكًا صارخًا ويعرض حياة المدنيين والمنشآت المدنية للخطر، ويمثل تصعيدًا خطيرًا في المنطقة يتطلب اليقظة واتخاذ كل التدابير اللازمة لردع هذه الجماعة الإرهابية.

وأكد السودان- في بيانٍ لوزارة الخارجية، اليوم السبت- موقفه الثابت والداعم للمملكة العربية السعودية ضد كل ما يعرض أمنها واستقرارها في ظل استمرار هجمات الحوثيين، وعدم الالتزام بكل الوعود والعهود بالكف عن استهداف الأهداف المدنية. 

وأشارت الخارجية السودانية إلى أن رفض الحوثيين كل المبادرات السابقة، وآخرها المبادرة التي أطلقتها السعودية، العام الماضي، لوقف إطلاق النار في اليمن وإنهاء الحرب، تحت إشراف الأمم المتحدة، يؤكد جدية المملكة وحرصها على استتاب الأمن واستدامة السلام في المنطقة، كما يؤكد في الوقت نفسه، عدم رغبة الحوثيين لأي تسوية سلمية، واعتمادها الإرهاب وسيلةً لتحقيق أجندتها في المنطقة.

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على هامش الأزمة

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