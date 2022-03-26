السبت 26 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبي: قريبون من إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني

النووي
النووي

قال المفوض الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "إن قادة العالم قريبون للغاية من التوصل إلى اتفاقية مع إيران بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015".

وأضاف بوريل - في تصريح له نقلته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، اليوم السبت - أن المحادثات النووية كانت قريبة للغاية من الوصول إلى اتفاق حتى تقدمت روسيا بمطالب في اللحظة الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

جدير بالذكر أن روسيا أصرت - كجزء من الاتفاق النووي الإيراني الجديد - ألا تؤثر العقوبات المفروضة عليها مؤخرًا من دول الغرب بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، على تجارتها مع إيران.

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