الاتحاد الأوروبي: قريبون من إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني

قال المفوض الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "إن قادة العالم قريبون للغاية من التوصل إلى اتفاقية مع إيران بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015".

وأضاف بوريل - في تصريح له نقلته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، اليوم السبت - أن المحادثات النووية كانت قريبة للغاية من الوصول إلى اتفاق حتى تقدمت روسيا بمطالب في اللحظة الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

جدير بالذكر أن روسيا أصرت - كجزء من الاتفاق النووي الإيراني الجديد - ألا تؤثر العقوبات المفروضة عليها مؤخرًا من دول الغرب بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، على تجارتها مع إيران.