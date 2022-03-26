غدا أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطفلة جنى في بولاق الدكرور

تنظر الدائرة 12 بمحكمة جنايات الجيزة غدا الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطفلة «جنى» بمنطقة بولاق الدكرور، وإخفاء جثتها داخل غرفة للصرف الصحي بمركز كرداسة.

وقررت النيابة العامة بالجيزة، إحالة المتهمين بقتل الطفلة جنى بمنطقة بولاق الدكرور، وإخفاء جثتها داخل غرفة للصرف الصحي بمركز كرداسة، إلى المحاكمة الجنائية.

وأحال المستشار أحمد شورب، المحامي العام الأول، لنيابة شمال الجيزة، القضية رقم ١٢٢٩لسنة ۲۰۲۱جنايات مركز كرداسة والمقيدة برقم ٤٥٥٧ لسنة ٢٠٢١ كلي شمال الجيزة، إلى محكمة الجنايات، والمتهم فيها كل من «مصطفى. ف»، ٢٠ سنة، طالب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، محبوس، «محمد ع»، 16 سنة، حاصل على إعدادية، محبوس، «محمود. ع»، ٢٨ سنة عامل، «عبد العزيز. ف»، ٢٣ سنة، عامل، محبوس.

واتهمت النيابة المتهمين حال كون المتهم الثاني طفلاً جاوز الخامسة عشر عاما، المتهمان الأول والثاني قتلا عمدا المجني عليها الطفلة «جنى. ع»، مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتلها فأعدا رباط وحددا مسكن في عقار يقطن به المتهم الأول لارتكاب الواقعة، وما أن لاقاها حال عودتها لمنزلها حتى استدرجها إلى داخل المسكن فتمكن المتهم الأول من مباغتتها بإحكام الرباط من خلفها حول العنق واعتصر بيديه الرباط دون أن تلفظ أنفاسها إلى أن تيقن مفارقتها الحياة، وذلك حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الحدث للشد من أزره .

والمتهمان الثالث والرابع علما بوقوع الجريمة الأولى وأعانا المتهمين الأول والثاني على الفرار من وجه القضاء بارتكاب الجريمة موضوع الاتهام التال،ي وعدم الإبلاغ عن الأخيرين ودون تقديم المعلومات التي تتعلق بالجريمة الأولى إلى الجهات الأمنية.

والمتهمون جميعا أخفوا جثة المجني عليها دون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة موتها وأسبابها.

وشهد محمد أحمد محمد عبد الوهاب، ٤٠ سنة - غطاس في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بأنه أثناء قيامه بمهام وظيفته بفحص غرف الصرف الصحي عثر على سجادة طافية على المياه داخل إحدى الغرف فقام بانتشالها وبفضها فوجئ بداخلها جثمان محلل فقام بإبلاغ الشرطة.