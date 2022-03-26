استمرار ارتفاع إصابات ووفيات كورونا في العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم السبت، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 26 ألفًا و234 حالة إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و503 آلاف و264 إصابة، كما سجلت وزارة الصحة 67 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 24 ألفًا و718 وفاة.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 21 ألفًا و839 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 4 ملايين و101 آلاف و81 إصابة، وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 64 حالة وفاة جراء الفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 34 ألفا و717 حالة.

وفي نيوزيلندا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 14 ألفًا و175 حالة إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 587 ألفًا و467 إصابة، وسجلت السلطات الصحية 20 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 254 حالة.

وفي الصين، قالت لجنة الصحة الوطنية إنه تم تسجيل 1280 حالة إصابة جديدة، بينما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة عند 4 آلاف و638 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين إلى 141 ألفًا و986 إصابة.

وفي جورجيا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 658 حالة إصابة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليون و645 ألفًا و959 إصابة، وسجلت 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 16 ألفا و704 وفيات.

وفي التشيك، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 7 آلاف و174 حالة إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 3 ملايين و784 ألفًا و532 إصابة، وسجلت 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 39 ألفًا و527 حالة.

وفي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 161 ألفًا و479 حالة إصابة ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 8 ملايين و681 ألفًا و632 إصابة، وسجلت 51 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 42 ألفًا و196 وفاة.

وفي المكسيك، سجلت السلطات الصحية 3 آلاف و87 إصابة، و202 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى 5 ملايين و647 ألفًا و41 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 322 ألفًا و634 حالة وفاة.

وسجلت أستراليا 51 ألفًا و679 إصابة ووفاة 30 شخصًا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و232 ألفًا و521 مصابًا والوفيات إلى 5882 حالة.

وسجلت بلجيكا 10 آلاف و852 إصابة ووفاة 24 شخصًا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و782 ألفًا و85 مصابًا والوفيات إلى 30 ألفًا و686 حالة.

وسجلت باكستان 189 إصابة ووفاة 4 أشخاص ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و523 ألفا و590 مصابا والوفيات إلى 30 ألفا و340 حالة.

وسجلت كازاخستان 34 إصابة ووفاة شخص واحد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و305 ألفا و17 مصابا والوفيات إلى 13 ألفا و658 حالة.

وسجلت أرمينيا 21 إصابة ووفاة شخص واحد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 422 ألفا و444 مصابا والوفيات إلى 8608 حالة.

وسجلت منغوليا 73 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 467 ألفا و957 مصابا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 2177 حالة.

وسجلت أوزباكستان 47 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 237 ألفا و589 مصابا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 1637 حالة.

وسجلت تايوان 103 إصابات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 22 ألفا و566 مصابا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 853 حالة.

وسجلت كمبوديا 58 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 135 ألفا و402 مصابا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 3054 حالة.

وسجلت قرغيزستان 11 إصابة ووفاة شخص واحد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 200 ألف و868 مصابا والوفيات إلى 2984 حالة.

وفي روسيا، أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد عن تسجيل 24 ألفا و72 إصابة جديدة بالفيروس، و395 حالة وفاة ناجمة عنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات التي سجلتها البلاد إلى 17 مليونا و739 ألفا و462 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 367 ألفا و13 حالة وفاة.

وفي الهند، أعلنت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 1660 حالة إصابة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 43 مليونا و18 ألفا و32 حالة، وتم تسجيل 4100 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 520 ألفا و855 حالة.

وفي سلوفاكيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 7 آلاف و279 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليون و681 ألفا و865 إصابة، وسجلت 22 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 19 ألفا و251 حالة وفاة.

وفي اليابان، سجلت السلطات الصحية 48 ألفا و228 إصابة جديدة و116 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 6 ملايين و287 ألفا و107 إصابات، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 27 ألفا و601 وفاة.

وفي نيبال، سجلت السلطات الصحية 8 إصابات جديدة دون تسجيل حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 978 ألفا و317 إصابات، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 11 ألفا و951 وفاة.

وفي النمسا، سجلت وزارة الصحة 33 ألفا و508 إصابة جديدة و46 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3 ملايين و698 ألفا و511 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 15 ألفا و665 وفاة.

وفي بولندا، سجلت وزارة الصحة 6633 إصابة جديدة و85 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 5 ملايين و939 ألفا و735 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 114 ألفا و821 وفاة.

وفي لاتفيا، سجلت السلطات الصحية 2509 إصابة جديدة و3 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 789 ألفا و483 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 5572 وفاة.

وفي ليتوانيا، سجلت السلطات الصحية 3 آلاف و87 إصابة، و202 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى مليون و13 ألفا و8 إصابات، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 8 آلاف و817 حالة وفاة.