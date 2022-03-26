السبت 26 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إنفوجراف.. دليل خدمات وزارة الزراعة والإدارة المركزية للتشجير

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد السادس من سلسلة دليل الخدمات التي تقدمها الإدارات التابعة للوزارة، للمزارع والمربي والمواطن.

يستعرض هذا العدد من خلال فيديو وإنفوجراف، الخدمات التي تقدمها الإدارة المركزية للتشجير والبيئة التابعة لقطاع الإرشاد الزراعي، والإجراءات الواجب اتباعها للحصول على هذه الخدمات.

يأتي هذا الإصدار بهدف التيسير على المواطنين، وتعريفهم بالإجراءات الواجب اتباعها للحصول على الخدمات المتنوعة التي تقدمها الوزارة.

ووفقا للإنفوجراف، تقدم الادارات التابعة للإدارة المركزية للتشجير، توفير عقل وعيون لنباتات الزينة، توفير بذور وشتلات جاهزة للزراعة، توفير انواع جديدة من التوت الياباني والهندي، تنفيذ أعمال التشجير على الطرق وبجوار الترع والمصارف، فضلا عن توفير شتلات وتقاوي جيدة واصناف مستنبطة للحصول على إنتاجية عالية حسب كل منطقة زراعية، وبحيث تكون مقاومة للآفات الزراعية والامراض.

كما تنتج الإدارة  المخصب الحيوي EM والذي يساهم في: تقليل الاعتماد على الأسمدة المعدنية،  وتحسين خواص التربة الزراعية، ورفع الإنتاجية الزراعية للمحاصيل وذلك بسعر رمزى مقارنة بمخصبات الحيوية الاخرى، كذلك يوجد العديد من الاستخدامات الاخرى لهذا المخصب وبشكل خاص فى مجال الإنتاج السمكي والداجني والحيواني.

وللادارة منافذ بيع، تقدم من خلالها منتجاتها وخدماتها، ومنها: منفذ بيع طريق مصر – الاسكندرية الصحراوى، منفذ بيع الدقى بجوار مستشفى الزراعيين،  ومنافذ الهيئة العامه لصندوق الموازنة الزراعية،  ومنافذ مديريات الزراعة بالمحافظات، فضلا عن منافذ اتحاد المجالس الزراعية بالمحافظات.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، يصدر حاليا اصدارات متنوعة: "الزراعة في اسبوع"، والذي يلقى الضوء على انشطة الوزارة وهيئاتها الجمعة من كل اسبوع، و "الزراعة في كل مصر"، والذي يلقي الضوء على انشطة مديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، الثلاثاء من كل اسبوع، واصداره الثالث دليل خدمات وزارة الزراعة، فضلا عن الاصدار الرابع "أرقام في الزراعة" والذي يبرز أهم الارقام المتعلقة بالقطاع الزراعي، والانجازات التي تحققت فيه، وذلك في اطار الخدمات الاعلامية التي يقدمها المركز، بالوسائل التكنولوجية المتعددة والمتنوعة.

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-انفوجراف دليل خدمات وزارة الزراعة التى تقدمها

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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