نائب رئيس وزراء روسيا: مستوى استبدال الواردات بالمجالات الحرجة 80 ٪

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو، اليوم، بأن مستوى استبدال الواردات في جميع المجالات الحرجة بروسيا يتراوح من 80 إلى 100٪، ولا يوجد أي خطر على الدولة.

وتابع «تشيرنيشينكو» في اجتماع للحكومة الروسية مع ممثلي صناعة التكنولوجيات المعلوماتية "بالطبع، لدينا خدماتنا الخاصة لاستبدال الواردات، وتعمل الحكومة بشكل منهجي طوال هذه السنوات ولدينا مستوى من استبدال الواردات في جميع المجالات الحرجة وهو يتراوح من 80 إلى 100٪".

وشدد تشيرنيشينكو على أنه لا يوجد أي خطر يهدد الدولة، على الأقل في مجال الصناعة والقطاعات الاقتصادية.

ولفت المسؤول الروسى إلى أن جميع مشاريع الإلكترونيات الدقيقة يتم ضمان تمويلها بفضل طلبيات الدولة.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، بأن العديد من المواطنين الروس الخاضعين للاحتياط تلقوا استدعاءات كاذبة عبر الهاتف إلى شعب التجنيد.

وأضاف «كونا» شينكوف في تصريحات صحفية، اليوم، أن المخابرات الأوكرانية تقف وراء هذه المكالمات الهاتفية.

يجدر الإشارة إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية، تلقى العديد من المواطنين الروس مكالمات هاتفية مشبوهة، طلب منهم خلال تسجيل صوتي مراجعة شعب التجنيد بخصوص استدعائهم للخدمة الاحتياطية في الجيش.

وشدد المسؤول الروسي على أن كل هذه المكالمات المزيفة تأتي من أراضي أوكرانيا، وهي لا تتوافق إطلاقا مع الواقع، وليست سوى تحريض رخيص من جانب المخابرات الأوكرانية.

وأكد كوناشينكوف أن وزارة الدفاع الروسية لم تقم باستدعاء أحد إلى شعب التجنيد ولا تخطط بتاتا لاستدعاء أي مواطن خاضع للاحتياط.

وفى وقت سابق من اليوم، قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، إن روسيا تفعل كل ما بوسعها لمنع ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا على عكس الولايات المتحدة.