مقتل شاب فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة فى الغربية

لقى شاب حتفه متأثرا بإصابته بطعنات أودت بحياته في مشاجرة مع آخر بقرية ميت عساس التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز سمنود بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب مشاجرة بقرية ميت عساس.

انتقل ضباط المباحث الجنائية لمكان البلاغ، وتبين نشوب مشاجرة بين شاب يدعي "ا.ا" 18 سنة، وجاره بسبب خلافات الجيرة، تم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.