سعفان يسلم 75 عقد عمل  لذوي الهمم والعزيمة بالأقصر

سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، في إطار جولاته الميدانية لمحافظات الصعيد في محطته الثالثة لمحافظة الأقصر، ونائب المحافظ محمد عبد القادر، 75 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة وفرتها مديرية القوى العاملة بالمحافظة من شركات القطاع الخاص بالمحافظة، واطمأن الوزير بنفسه على المرتبات، ووجدها في إطار الحد الأدني للأجور، وذلك في إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير "حياة كريمة" لهذه الفئة، واهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، واستيفاء نسبة الـ5% المقررة لهم، وذلك بحضور عبده هاشم مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة، وسيد حامد رئيس الاتحاد المحلي لعمال الأقصر وقنا ، وأسامة العارف المدير الإقليمي لشركة مصر لتأمينات الحياة.

وقام الوزير بتسليم 250 عقد عمل للأصحاء من الشباب والفتيات قدمتها شركة مصر لتأمينات الحياة لشباب المحافظة من الجنسين بالتعاون مع مديرية القوى العاملة، وذلك تأكيداً لدور المديرية ونجاحها فى علاقاتها بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري داخل نطاق المحافظة.

وأكد سعفان أن ذوي الهمم والعزيمة لديهم إمكانيات كبيرة، وأن من بينهم كفاءات تتساوى، إن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، وأنهم يتسمون بالتحدي والرغبة الشديدة في النجاح وإثبات الذات، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بتدريبهم وإثقال مهاراتهم كخطوة أولى تثبت للمجتمع ولأصحاب الأعمال أنهم قادرون على العمل، والتحدي والإنجاز، بما لهم من قدرة كبيرة على العطاء.

وقال: "الدولة تضع أبناءها من ذوي الهمم والعزيمة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، مما أعطى حافزًا كبيرًا، ودفعًة كبرى للوزارة أطلقت مبادرة (مصر بكم أجمل) لبذل مزيدٍ من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لذوي القدرات الخاصة، موجها بتنفيذ المبادرة في مرحلتها الثانية في محافظتي الأقصر وقنا".