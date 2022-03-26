عبد الغفار: طلب الأكاديمية العربية للعلوم صفوة العقول والمستقبل المشرق

قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن طلاب الأكاديمية هم المستقبل المشرق وصفوة العقول، مضيفا أن الأكاديمية تفتح أبوابها بمختلف كلياتها لهؤلاء الشباب للدراسة مع تقديم المنح الدراسية في الدراسات العليا دعما لهم وتشجيعا لمواصلة مشوارهم.

وأضاف عبدالغفار، أن الأكاديمية تحتضن وتدعم هؤلاء الطلاب تنفيذا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية فى رعاية ودعم الطلاب والشباب فى مجال البرمجه لمواجهة تحديات العصر.

ووقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى «فرع القرية الذكية»،اليوم الجمعة، اتفاقية مشترك تعاون مع محافظة بورسعيد، حيث أقيمت مراسم توقيع الاتفاقية بفرع الأكاديمية ببورسعيد.

ووقع على الاتفاقية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

تهدف هذه الاتفاقية إلى تعاون كلية الهندسة والتكنولوجيا بفرع الأكاديمية بالقرية الذكية ومحافظة بورسعيد فى توثيق المناطق العمرانية والتراثية من خلال عمل رفع ثلاثي الأبعاد لبعض المباني التراثية ذات قيمة داخل محافظة بورسعيد، لتعزيز وتشجيع السياحة الداخلية بالمحافظة، ونشر الوعي الثقافي بأهمية تلك المباني التراثية، وعلاقتها بالمجتمع والواقع.



كما تنص الاتفاقية على استفادة محافظة بورسعيد من خبرات الأكاديمية العربية خاصة في مجال المناهج التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى تقديم الأكاديمية خبراتها للمحافظة في مجال الدراسات والبحوث والتدريب، في ضوء مسئوليتها المجتمعية.

كان«الغضبان» استقبل الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية بمكتبه بديوان عام محافظة بورسعيد.

وكانت قد أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الخميس، عن نيتها عدم زيادة سعر صرف الدولار الأمريكي خلال العام الدراسي المقبل 2022 -2023.