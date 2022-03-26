الصويا المكرر بـ35 ألف جنيه.. أسعار زيوت الطعام اليوم السبت

استقرت أسعار زيوت الطعام في القيمة السعرية، خلال تعاملات اليوم السبت 26 مارس 2022، بالأسواق المحلية لدى التجار، لأسعار زيت الصويا المكرر، وزيت الأولين، وزيت عباد الشمس المكرر، على الصعيد المحلي.

أسعار زيوت الطعام بالطن اليوم السبت 26 مارس 2022

استقرت أسعار زيت عباد الشمس المكرر ليسجل سعر الطن 33,000 جنيه ، كما استقر سعر زيت الأولين في السوق المحلي ،ليسجل سعر الطن 31,000 جنيه ،واستقرت أسعار زيت الصويا المكرر في السوق المحلي، لتسجل القيمة الشرائية للطن 35,000 جنيه.

أسعار الزيت للمستهلك السبت 26 مارس 2022

ثبتت أسعار الزيت للمستهلك اليوم، إذ سجل سعر زيت الذرة (800 مل) 40 جنيهًا، وسجل زيت عباد الشمس (2.2 لتر) نحو 80 جنيهًا، فيما سجل زيت عباد الشمس (800 مل) 36 جنيهًا.