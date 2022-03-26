اختتام تصفيات أولمبياد المعلوماتية الدولي بالأكاديمية العربية ببورسعيد

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أمس الجمعة، ختام النسخة الأولى للتصفيات المصرية لأولمبياد المعلوماتية الدولي للفرق International Informatics Olympiad in Teams (IIOT)، تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع المركز الإقليمي للمعلوماتية بالأكاديمية العربية والذي احتضنه فرع الأكاديمية بمحافظة بورسعيد.

وأسفرت فعاليات التصفيات عن فوز فريق Mr.Robots وتأهله إلى النهائيات الدولية التي سوف تقام بإيطاليا منتصف مايو القادم.

ويعد أولمبياد المعلوماتية للفرق امتداد للأولمبياد الدولي للمعلوماتية الذي تشارك به مصر منذ عام 2001 ولكن تتنافس الطلاب هذه المرة في شكل فريق مكون من 4 طلاب عليهم القيام بكل المهام من خلال العمل الجماعي ومشاركة الخبرات وكذلك استخدام عدد 2 حاسب آلي فقط لكل فريق.

وشارك في النهائيات المحلية لأولمبياد الفرق 31 فريق من أصل 50 فريق تم تصفيتهم على مدار 4 أشهر من خلال تصفيات دولية تجرى شهرياً منذ نوفمبر الماضي والفريق الفائز سوف يمثل مصر في النهائيات الدولية التي سوف تقام بإيطاليا منتصف مايو القادم.

كما تعد الأولمبياد الدولي للمعلوماتية أهم مسابقة في خوارزميات الحاسب والبرمجة وطرق الحل المنهجي لجميع المشكلات بمختلف أنواعها لطلاب المدارس، حيث ساهمت في اكتشاف العديد من الشباب المتميز في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذين حصل معظمهم على منح دراسية في الخارج ويعمل بعضهم حاليًا في كبرى شركات البرمجيات في العالم مثل فيسبوك، وجوجل ومايكروسوفت وغيرها.