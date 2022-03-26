السبت 26 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اختتام تصفيات أولمبياد المعلوماتية الدولي بالأكاديمية العربية ببورسعيد

الاكاديمية
الاكاديمية

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أمس الجمعة، ختام النسخة الأولى للتصفيات المصرية لأولمبياد المعلوماتية الدولي للفرق International Informatics Olympiad in Teams (IIOT)، تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع المركز الإقليمي للمعلوماتية بالأكاديمية العربية والذي احتضنه فرع الأكاديمية بمحافظة بورسعيد.

وأسفرت فعاليات التصفيات عن فوز فريق Mr.Robots وتأهله إلى النهائيات الدولية التي سوف تقام بإيطاليا منتصف مايو القادم.

ويعد أولمبياد المعلوماتية للفرق امتداد للأولمبياد الدولي للمعلوماتية الذي تشارك به مصر منذ عام 2001 ولكن تتنافس الطلاب هذه المرة في شكل فريق مكون من 4 طلاب عليهم القيام بكل المهام من خلال العمل الجماعي ومشاركة الخبرات وكذلك استخدام عدد 2 حاسب آلي فقط لكل فريق.

وشارك في النهائيات المحلية لأولمبياد الفرق 31 فريق من أصل 50 فريق تم تصفيتهم على مدار 4 أشهر من خلال تصفيات دولية تجرى شهرياً منذ نوفمبر الماضي والفريق الفائز سوف يمثل مصر في النهائيات الدولية التي سوف تقام بإيطاليا منتصف مايو القادم.

كما تعد الأولمبياد الدولي للمعلوماتية  أهم مسابقة في خوارزميات الحاسب والبرمجة وطرق الحل المنهجي لجميع المشكلات بمختلف أنواعها لطلاب المدارس، حيث ساهمت في اكتشاف العديد من الشباب المتميز في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذين حصل معظمهم على منح دراسية في الخارج ويعمل بعضهم حاليًا في كبرى شركات البرمجيات في العالم مثل فيسبوك، وجوجل ومايكروسوفت وغيرها.

ختام فعاليات التصفيات المصرية لأولمبياد المعلوماتية الدولى الدولي للفرق بفرع الأكاديمية ببورسعيد ببورسعيد الاكاديمية بفرع الأكاديمية ببورسعيد عالي اللواء أ ح عادل الغضبان محافظ بورسعيد الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات الادخار 18% من بنك مصر والبنك الأهلى

لحظة سقوط رجائى عطية فى المحكمة قبل وفاته (صورة)

نص كلمة الرئيس السيسى خلال استقبال نظيره الرواندى

دبلوماسية وبريد ورياضة.. تفاصيل 5 اتفاقيات تعاون بين مصر ورواندا

أخبار فاتتك| مكالمة الرئيس السيسى لمحمد بن سلمان.. وقرار مهم من القوى العاملة

بشرى للجميع.. جدول موعد صرف معاشات أبريل 2022 بالزيادة الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب الثالثة حقيقة.. التضخم ينهش جيوب فقراء العالم

صفاء النجار

قراءة فى ثقافة النفى والتهميش والمصادرة

سارة شريف

استخدام الهولوكوست

سمر عادل

القرارات الاقتصادية الأخيرة فى التعامل مع المتغيرات الدولية

ماجد حبته

عرب أمريكا اللاتينية

د. محمد عفيفي

ناصر والسادات بعيون سوفيتية

إبراهيم فرغلى

«أطلس الخفاء» لمنصورة عزالدين.. العزلة كقرار جلاد الذات وضحيتها معًا

ماجد حبته

ثلاث قمم فى يوم واحد!

صور

جنازة أحمد حلاوة

انطلاق مباراة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

توافد الجماهير على مركز شباب الجزيرة لمشاهدة مباراة مصر والسنغال

محطة تل أبيب

المزيد

«تثبيت الهدوء».. خطة إسرائيل لمواجهة احتمالات التصعيد فى رمضان

مصدر إسرائيلى يعلق على تصريحات أردوغان حول زيارة «بينيت» تركيا

إسرائيل تستضيف قمة سياسية بحضور 3 دول عربية