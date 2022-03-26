حملات تفتيشية على منافذ تقديم المواد الغذائية بمدن الدقهلية

شنت مديرية صحة الدقهلية، اليوم، حملات تفتيشية على منافذ بيع المواد الغذائية، بناء على توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وتم إعدام ما يقرب من 2 طن لحوم فاسدة و200 كيلو تمر ناشف و130 لتر زيت محروق، خلال المرور على 8 منشآت غذائية بمدينة المنصورة.

حيث تم المرور على 8 منشآت غذائية بمدينة المنصورة، وجد منها 3 منشآت دون ترخيص و3 منشآت بها خطر داهم تستوجب الغلق لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة، وتم إخطار الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الإداري للمنشآت دون ترخيص.

كما تم تحرير عدد 9 محاضر شهادة صحية وعدد 3 محاضر اشتراطات صحية بإجمالي عدد محاضر 12 محضرا، وتم سحب 42 عينة منها 31 عينة ياميش رمضان أرسلت للمعامل المشتركة لبيان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.

كما تم إعدام ما يقرب من 2 طن لحوم فاسدة بناء على قرار النيابة العامة في المحضر رقم ١٢٢٨ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ، وإعدام الكميات الآتية لتغير خواصها الطبيعية: 200 كيلو تمر ناشف لوجود حشرات (سوس بداخلة)، 130 لتر زيت محروق.

وقد شدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للاشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، وأكد على استمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.

كما أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة، مشيرا إلى أن جهود كافة الأجهزة المحافظة مستمرة لإيقاف هذه المخالفات وتلك التعديات، وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين من خلال تطبيق القانون بكل الحزم والحسم.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على تقارير جهود رئاسة الوحدات المحلية لمراكز ومدن المطرية والمنزلة وشربين ومحلة دمنة وتمي الامديد والمنصورة بشأن التصدي الفوري لأعمال البناء المخالف وكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة.