في الصيف.. أنواع من الأطعمة تجعل رائحة جسمك رائعة

مع بداية فصل الصيف يسعى الكثير إلى الاستعداد حيث أن الجسم يحتاج منا مجهود كبير، ورائحة الجسم من أشهر المشكلات التي تواجه الكثير خلال فصل الصيف، ولكن كل ما تأكله له تأثير عليك وعلى جسمك ابدأ نظامًا غذائيًا صحيًا ولاحظ كيف تتغير بشرتك؛ سيبدو مشعًا ورائحته رائعة.

ونستعرض في السطور التالية وفقًا لموقع “fustany” أبرز أنواع الأطعمة التي تجعل رائحة جسمك رائعة.

- ثمار الحمضيات

الحمضيات لها تأثير كبير على رائحة الجسم، تعمل الحمضيات على إزالة الروائح الكريهة من الجسم واستبدالها برائحة منعشة، تشمل ثمار الحمضيات البرتقال والفراولة والأناناس والتفاح، لذا تناول الفاكهة المفضلة لديك لإضفاء رائحة رائعة على جسمك.

- الهيل

أضيفي القليل من الهيل إلى طعامك، حيث سيتسلل إلى جسمك ويمنحك رائحة رائعة للجسم.

- شاي الياسمين

يساعدك شاي الأعشاب على طرد السموم من جسمك، ويساعدك شاي الياسمين على القيام بذلك، كما أنه يهدئ الجهاز الهضمي ويمنح جسمك رائحة رائعة.

- الليمون والماء

عندما يتم الجمع بين الليمون والماء، يكون لهما فوائد لا تصدق؛ الماء وحده عامل مهم في الحفاظ على جسم صحي وخالي من الروائح، عندما تضيف الليمون، وهو فاكهة حمضيات، فإنك تعزز فقط فوائد الصيغة.

- الزبادي

يحتوي الزبادي على البروبيوتيك التي تساعد في الهضم ومن الأسباب الطبيعية لرائحة الجسم.

- بذور الحلبة

فهي تساعد على تحسين عملية الهضم بالإضافة إلى دعم عملية إزالة الروائح الكريهة من أجسامنا، لديهم مضادات الأكسدة التي تساعد أجسامنا على التخلص من السموم.

- إكليل الجبل

إكليل الجبل هو أحد الأعشاب التي تساعد على منح جسمك رائحة طيبة حقًا ؛ إذا كنت تستمتع به، فأنت جاهز للاستمتاع، ويمكن استخدام الروزماري كمزيل عرق طبيعي للجسم يحتوي على المنثول والكلوروفيل، وكلاهما فعال للغاية في منع البكتيريا، ونتيجة لذلك، رائحة الجسم.

- القرفة

القرفة لا تساعد فقط في التخلص من رائحة الفم الكريهة لأنها تقلل البكتيريا في الفم، ولكنها تساعد أيضًا في الجهاز الهضمي.

- الزعتر

الزعتر من الأعشاب العطرية التي ثبت أنها تقلل بشكل كبير من رائحة الجسم، يعتبر الزعتر أيضًا عشبًا جميلًا يسهل دمجه في نظامك الغذائي.

- النعناع

النعناع بسيط للغاية لإدراجه في نظامك الغذائي، يحتوي على زيوت قوية تساعد في التخلص من الروائح الكريهة.