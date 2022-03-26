السبت 26 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الأركان يعود من قطر عقب مشاركته فى معرض الدفاع البحرى «ديمدكس-2022»

رئيس الأركان يعود
رئيس الأركان يعود من قطر

عاد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة،  إلى أرض الوطن عقب انتهاء زيارته الرسمية لدولة قطر لحضور فعاليات معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس - 2022) برعاية الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على رأس وفد رفيع المستوى وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة المتخصصين، حيث يعد المعرض من أحد المعارض الدولية المتخصصة فى مجال الأمن والدفاع، وهو واحد من الأحداث الرئيسية على أجندة الدفاع والأمن البحرى العالمى، ويضم العديد من العروض والابتكارات الأمنية والدفاعية المتنوعة للعديد من الدول المشاركة.

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وتفقد الفريق أسامة عسكر، أجنحة المعرض للاطلاع على أحدث المنظومات العالمية فى مجال الأمن والدفاع البحرى والمشاركة فى الافتتاح الرسمي لمؤتمر قادة البحريات بالشرق الأوسط برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون الدفاع، مؤكدًا أن المعرض يحظى بالتقدير من كافة الدول والشركات المشاركة ويعد فرصة للجميع للتعرف على أحدث ما وصلت إليه الصناعات العالمية.

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وعلى هامش فعاليات المعرض، التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشئون الدفاع بدولة قطر ونظيره الفريق ركن طيار سالم بن حمد العقيل رئيس أركان القوات المسلحة، وتناول اللقاء أهم المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الساحتين الإقليمية والدولية وبحث عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء دعم مجالات الشراكة والتعاون بين البلدين.

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وأشاد وزير الدولة لشئون الدفاع بدولة قطر بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر، مضيفًا أن معرض (ديمدكس -2022) يعتبر منصة حيوية للقطاعين العسكري والتجاري على حد سواء.

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ومن جهتهم، أشاد الحضور من الجانب المصري بمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري وما قدمه لهم من فرصة للاطلاع على كل ما هو جديد فى المنظومات العالمية فى مجال الأمن والدفاع البحري.

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كما قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بزيارة أكاديمية الخدمة الوطنية، وأشاد بما لمسه من أسلوب علمى راقٍ فى إعداد وتأهيل المقاتل القطرى، كما قام بزيارة للكلية الجوية وتفقد عددًا من الأسراب الجوية وأعرب خلال الزيارة عن مدى تقديره لإمكانيات وقدرات القوات الجوية القطرية.

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تأتى تلك المشاركة فى ضوء استمرار متابعة التقدم والتطوير فى كافة قطاعات الصناعات العسكرية، حيث يتيح المعرض المجال فى نقل وتبادل الخبرات خاصة فى مجال الأمن والدفاع.

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وائل لطفي

على هامش الأزمة

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