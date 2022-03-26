كانت حلم الرئيس.. كل شيء عن الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي أفرع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة وقال أن هذه الجامعات كانت حلم الرئيس عبد الفتاح السسيسي في هذا السياق ترصد الدستور كافة المعلومات عن هذه الجامعات.

تشمل أفرع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة ، جامعة كندا الدولية، والجامعة الألمانية الدولية للعلوم التطبيقية، وجامعات المعرفة الدولية ” كوفنتري”، وجامعة هيرتفوردشاير البريطانية.

تمنح فروع الجامعات الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة، درجات البكالوريوس في التخصصات المختلفة، معتمدة دوليا من الجامعة الأم.

وزارة التعليم العالي، وفرت فرص التعليم الدولية، بعد سن قانون إنشاء وتنظيم أفرع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية رقم 162 لسنة 2018.

تستهدف فروع الجامعات الدولية استقطاب الطلاب المصريين الباحثين عن فرع تعليم دولية، وكذلك الطلاب الأجانب والعرب.

تلزم الدولة فروع الجامعات الدولية، بمنح الدرجة العلمية وتطبيق المناهج وتطبيق قواعد قبول الطلاب المعمول بها في الجامعة الأم.

تشترط الدولة الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس من الجامعة الأم، وأن يتوافر بالفرع ذات معايير الجودة والاعتماد المطلوبة، بالإضافة إلى الحفاظ على الهوية الوطنية.

وقال الدكتور محمود هاشم رئيس مجلس أمناء الجامعة الاروبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن اليوم نشهد إنشاء مجمع الجامعات الأوروبية في مصر التي تسعي إلي تقديم تجربة تعليمية مرموقة وعالية الجودة من خلال استضافة جامعات عالمية مثل جامعة لندن وجامعة سنترال لانكاشير.

وأضاف هاشم، خلال جولة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للجامعة اليوم ، أن رسالة الجامعات الأوروبية في مصر الالتزام بتقديم مناخ علمي وبحثي متميز وخلق تجربة تعليمية متميزة من شأنها أن يكون لها تأثير متنوع وشامل علي المجتمع حيث حرصنا علي استضافة جامعات عالمية مرموقة تركز على المهارة والبحث العلمي لبناء قادة المستقبل فى كافة المجالات

وتطمح المؤسسة الجامعية أن تكون متميزة و رائدة في التعليم والبحث العلمي من خلال استضافتها وإدارتها لفروع الجامعات المتميزة والمصنفة عالمياً حيثت تسعي هذة الفروع الي تخريج طلاب علي مستوي عالمي رفيع يساهمون في تشكيل المستقبل.

وأكد رئيس أمناء الجامعة الأوروبية، أنها تستضيف لأول مرة جامعات من التصنيفات الأولي علي مستوي العالم في استجابة واضحة لرؤية وتوجيهات فخامة الرئيس بالتعاقد مع الجامعات الخمسين الأولي في العالم ، وهو ما حدث لاول مره داخل فروع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تستضيف الجامعات الأوروبية في مصر فرع جامعة لندن والتي تقدم من خلال كلياتها ومؤسساتها العديد من البرامج الدراسية المتميزة ومنها ١٢ تخصصا متميزاً وحصل منها علي ١٨ عالما علي جائزة نوبل.

كما تعاقدت الجامعة علي سبعة برامج في هندسة وعلوم الحاسبات في الذكاء الاصطناعى وتطوير الويب والهاتف المحمول والواقع الافتراضي وتجربة المستخدم وتمنح الدرجات العلمية من جامعة لندن تحت الإشراف الأكاديمي لكلية جولد سميث.