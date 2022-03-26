السبت 26 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

بعد رحيل رجائى عطية.. انتخابات على مقعد نقيب المحامين خلال 60 يومًا

رجائي عطية
رجائي عطية

حدد القانون رقم 17 لسنة 1983، بإصدار قانون المحاماة، الموقف حال شغر منصب نقيب المحامين لأي سبب.

ونصت المادة «142» على أنه إذا شغر مركز النقيب لأي سبب، وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة، يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلا، فإذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلى، وذلك خلال ستين يوما من شغل مركز النقيب.

وفي مارس 2020، أعلن المستشار أحمد أبودقة، رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، فوز المحامي رجائي عطية بمنصب نقيب المحامين، وذلك لمدة أربع سنوات، بما يعني وجود انتخابات جديدة لمنصب نقيب المحامين.

ورحل نقيب المحامين رجائي عطية، اليوم السبت، إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة.

وتقام صلاة الجنازة على نقيب المحامين الراحل رجائي عطية عقب صلاة العصر، اليوم السبت، بمسجد عمر مكرم، على أن يتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

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