السبت 26 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«بايدن» يشارك في لقاء بين وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين ونظيريهما الأوكرانيين

الرئيس الأمريكى جو
الرئيس الأمريكى جو بايدن

من المقرر أن يشارك الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم السبت، في وارسو في لقاء بين وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن ونظيريهما الأوكرانيين، وفقًا لما أعلنه البيت الأبيض.

وأوضح البيت الأبيض في رسالة إلكترونية في اليوم الثاني من زيارة بايدن لبولندا "هذا الصباح، سيقوم الرئيس بايدن بالمشاركة في اللقاء بين الوزيرين بلينكن وأوستن ووزير الخارجية دميترو كوليبا والدفاع أليسكي ريزنيكوف"، وفقًا لما نقلته وكالة فرانس برس.

يجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول لقاء لبايدن مع مسؤولين أوكرانيين كبار منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير.

ومن المقرر أن يلقي "بايدن" كلمة عصر اليوم في قصر وارسو الملكي.

ووصل بايدن، إلى بولندا أمس الجمعة في ختام سلسلة من الاجتماعات الدولية في بروكسل، والتقى أمس جنودًا أمريكيين متمركزين في جنوب شرق بولندا.

وأمس الجمعة، أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره للمنظمات الإنسانية في بولندا لإرسالها مساعدات إلى أوكرانيا ومساعدة اللاجئين.


وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البولندي أندجي دودا، في مدينة زوسوف البولندية- إنه "متواجد في بولندا للاطلاع على الأزمة الإنسانية بشكل مباشر، وبصراحة تامة، فإن جزءًا من خيبة أملي هو أنني لا أستطيع رؤيتها بشكل مباشر كما حدث في أماكن أخرى.. لن يسمحوا لي بذلك".


وأضاف الرئيس الأمريكى أن الأوكرانيين يحتاجون على الفور إلى سلع حيوية مثل الغذاء والبطانيات والنقود والأدوية، موضحًا أن 10 ملايين شخص تشردوا من منازلهم في أوكرانيا حتى الآن بينهم 8ر3 مليون شخص فروا إلى دول أخرى، بينهم المزيد من الأطفال.


وأشار بايدن إلى أن العقوبات التي تم فرضها على روسيا تعد من أشد العقوبات في تاريخ العالم، وسيتم فرض المزيد.

الرئيس الامريكي ارسو أنتوني بلينكن لويد اوستن البيت الأبيض

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