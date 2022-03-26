مزارع يقتل لصا حال سرقته بعض الطيور من حظيرته فى الدقهلية

لقى عاطل مصرعه على يد عامل زراعى بمركز منية النصر شمال محافظة الدقهلية، بعد أن ضبطه يسرق بعض الطيور من داخل الحظيرة الملحقة بمنزله.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من “جمال ع ال” 63 سنة عامل زراعى، ومقيم قرية منشأة الجمال التابعة لدائرة مركز منية النصر، بضبط لص أثناء محاولة سرقة بعض الطيور من داخل منزله.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين، قيام المبلغ بضبط “ر ال” 25 سنة، عاطل وسبق اتهامه فى 24 قضية مخدرات، وسلاح نارى، وسرقة، سرقة مسكن، وسرقة متجر)، ومقيم بذات الناحية، حال قيامه بسرقة بعض الطيور من حظيرة ملحقة بمنزل المبلغ، والتعدى عليه بالضرب، بسلاح أبيض مطواة، وإحداث ما به من إصابات، وجروح متفرقة بالجسم، وتم نقله إلى مستشفى منية النصر المركزى، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم تحرير للمحضر 3673 جنح مركز منية النصر لسنة 2022، وبمواجهة المبلغ اعترف بارتكاب الواقعة، ودل على مكان السلاح المستخدم فى الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بتشريح الجثمان وتوقيع الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة.