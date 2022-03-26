السبت 26 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لتشكيل عصابي بتهمة الإتجار في المخدرات بالشرقية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوى، ويحيى عادل صادق، وشادى المهدى عبد الرحمن، وأمانة سر نبيل شكرى، بمعاقبة 3 أشخاص عاطلين بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه، لإدانتهم فى القضية رقم 44883 لسنة 2021 جنايات مركز الزقازيق، بتكوين تشكيل عصابي للإتجار في المواد المخدرة بمركز الزقازيق.

تعود أحداث القضية لشهر نوفمبر من العام المنقضي، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث المركز بقيام كل من "علي. ط. ال" 20 عامًا، و"مصطفى.م. س"28 عامًا، و"عمار. م. ذ" 19 عامًا، جميعهم مقيمين بدائرة قسم أول الزقازيق، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم يتزعمه المتهم الأول، تخصص نشاطهم في الإتجار في المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت مأمورية من قوة المركز من ضبط المتهم الأول، بعدما حاول الهرب من أفراد القوة وإطلاق أعيرة نارية من بندقية خرطوش كانت بحوزته داخل جوال أثناء استقلاله دراجة بخارية، وعثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين، والسلاح النارى، وذخائر عبارة عن 4 طلقات لذات العيار، ومبلغ مالي.

محكمة جنايات الزقازيق المستشار سلامة جاب الله الزقازيق المواد المخدرة الأجهزة الأمنية

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على هامش الأزمة

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