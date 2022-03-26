السبت 26 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الأربعاء.. «المرأة المصرية عبر العصور» فى ملتقى الهناجر الثقاقى

المرأة المصرية عبر
المرأة المصرية عبر العصور

يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي الشهرى، بعنوان "المرأة المصرية عبر العصور"، فى السابعة من مساء يوم الأربعاء 30 مارس الجارى بمركز الهناجر للفنون، بإشراف الفنان شادى سرور مدير عام المركز.

يتحدث فى الملتقى الأستاذة الدكتورة رقية شلبي عميد كلية البنات جامعة عين شمس سابقا، والأستاذة الدكتورة نيفين مكرم أستاذ الذكاء الاصطناعي بأكاديمية السادات للعلوم والتكنولوجيا، والأستاذة مها مروان مقرر المجلس القومي للمرأة بالقاهرة، والدكتورة وفاء عبد السلام الداعية والواعظة بوزارة الأوقاف.

كما يتحدث فى الملتقي الأستاذة الدكتورة آلاء فوزي المدير التنفيذي لمركز الإعلام الدولي والاتصال الحضاري بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والأستاذة سميرة لوقا رئيس قطاع الحوار بالهيئة القبطية الانجيلية، والكاتبة الصحفية والناقدة الفنية دينا شرف الدين، وتدير اللقاء الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى.

ويتضمن الملتقى فقرات فنية تقدمها فرقة فرانكو كايرو بقيادة المايسترو ياسر أنور، مع الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من خطر فيروس كورونا.

وعن قطاع الإنتاح الثقافي يختص بالتوجيه في أعمال رسم السياسة العامة للبيت الفني للمسرح والبيت الفني للفنون الشعبية للاستعراضية والمركز القومي للسينما واقتراح الخطط والبرامج لتنفيذ هذه السياسة ودعمها وتطويرها بما يضمن توصيل الخدمة الثقافية بأرقي الأساليب وابسطها في إطار حضاري لاستيعابها ثقافياً وترفيهياً.

يهدف القطاع لإثراء حياتنا الثقافية في إطار توظيف الثقافة لخدمة التنمية الفكرية والاقتصادية ومواكبة الثقافة العالمية لتحسين الأداء والارتقاء الملحوظ لأجهزة الإنتاج الثقافي والمتمثلة في كل من:

- الإدارة المركزية للبيت الفني للمسرح.

- الإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

- الإدارة المركزية للمركز القومي للسينما.

- الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.

- مركز الهناجر للفنون.

- الإدارة العامة للتراخيص الفنية.

قطاع شئون الإنتاج الثقافى المخرج خالد جلال ملتقي الهناجر الثقافي المرأة المصرية عبر العصور الدكتورة رقية شلبي نيفين مكرم

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وائل لطفي

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