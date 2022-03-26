شركات البترول تحقق 15 مليار جنيه إيرادات خلال عام 2021

حققت شركات قطاع البترول خلال العام الماضي 2021، نتائج غير مسبوقة، فقط بلغ اجمالي إيرادات شركة صيانكو وشركة صان مصر ما يقرب من 15 مليار جنيه، مما أدى ذلك إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية التراكمية من أعوام سابقة.

كانت قد عقدت شركة صيانكو اجتماع الجمعية العامة لاعتماد نتائج الأعمال لعام ٢٠٢١ بحضور الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" والجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول ونواب رئيسى هيئة البترول وايجاس وممثلى رأس المال والجهاز المركزى للمحاسبات.

وأوضح المهندس ياسر أبوالعلا رئيس شركة صيانكو أن المؤشرات المالية أظهرت تحقيق الشركة نتائجاً متميزة وغير مسبوقة حيث بلغ إجمالى الإيرادات 8ر1 مليار جنيه و صافى الربح ٨٢ مليون جنيه.

فيما اعتمدت الجمعية العامة لشركة مصر للصيانة "صان مصر" ذراع قطاع البترول في أنشطة الصيانة خلال اجتماعها نتائج اعمال الشركة لعام 2021 ، حيث أوضحت نتائج الاعمال التي استعرضها المهندس اشرف بهاء رئيس الشركة نمو حجم الاعمال الجديدة المسندة الى الشركة خلال العام ليصل الى 4ر14 مليار جنيه بزيادة نسبتها 118% عن العام السابق.

وأوضح بهاء أن الشركة تميزت في تنفيذ اعمال كبيرة بعدد من المشروعات الهامة داخل مصر وخارجها خلال العام وجاء ابرزها تنفيذ اعمال الصيانة الشاملة للمعدات الدوارة بحقل ظهر، واعمال الصيانة والعمرات لنحو32 توربينة بمشروعات قطاع البترول ، فضلا عن تنفيذ 28 مشروعاً لأنظمة مكافحة الحريق بمصافى تكرير البترول ومستودعات التخزين ، ومشروع تصميم وانشاء وتشغيل محطة توليد الكهرباء بحقول كلابشة التابعة لشركة خالدة للبترول ، ولفت الى ان ابرز المشروعات خارج مصر كانت في دولتى العراق والأردن وضمت عمال توريد وتركيب المنزلق البحرى بميناء العقبة الاردنى الى جانب تصميم وتوريد وانشاء محطتى مياه البرادعية والبرجسية بالعراق.

وأشار بهاء الى استمرار صان مصر في الحفاظ على تواجدها في التصنيف العالمى لأفضل 250 شركة مقاولات على مستوى العالم ، في التصنيف الصادر عن مؤسسة ENR، مؤكدا أنها تتبنى حالياً خطة استراتيجية طموحة لتنمية حجم أعمالها المستقبلي داخل مصر وخارجها ، موضحاً انها تستهدف زيادة اعمالها في العراق والأردن وتستهدف القارة الإفريقية حيث تم إنشاء فرع بموزمبيق كمركز إقليمى للعمل بالدول الإفريقية وإعادة تشغيل فرعها في ليبيا ، كما ان التنوع في تقديم الخدمات المتكاملة والمتخصصة لمختلف القطاعات في مصر يعزز من فرص زيادة تنافسيتها و نمو اعمالها على الصعيد المحلى.