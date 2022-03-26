متحور جديد لكورونا ينتشر سريعًا ويسعى لعدم وفاة حامله

هناك توقع من قبل الأطباء والعلماء ببريطانيا وأيطاليا أن يكون متحور فيروس كورونا الجديد أشد خطورة وقوة، كما أنه يعتبر من الأسرع انتشارًا مقارنة بالمتحور الحالي أوميكرون، وأشار الباحثون بالدولتين إلى أن التطور الجديد لكوفيد 19 يُملى الطفرات على فيروس كورونا، وذلك بحسب ما نشرته مجلة "مواجهة الطبيعة لعلم الأحياء".

وأكد العلماء أن الفيروس هذه المرة يجعل الإصابة بالعدوى خفيفًا، حيث أن موت حامل الفيروس ليس من مصلحته، بل على العكس فالفيروس تكون مصلحته في أن يبقى حامل العدوى حيًا ليستمر الانتشار، كما ذكر أنه وفقًا لهذا فإن ظهور متحور "أوميكرون" يعد طريقة طبيعية فى تطور الفيروس.

ويعتبر ظهور موجة متبقية لتفشى كورونا من الأمور المتوقعة دوليًا، ولكن ستتوقف شدتها بالتزامن مع حملات إعادة التطعيم، وأكدت المجلة أن كل 4 أشهر تظهر موجة ثم تتلاشى، ويليها تحول فيروس كورونا عن طريق التطور إلى فيروس موسمي عادي.

ووفقًا لوكالة الأمن الصحي ببريطانيا، فقد حذرت الدكتورة جينى هاريز، إنه ليس كل سعال وكحة يدل على الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد تراجع اهتمام الدول بالأمراض المعدية الأخرى في ظل وباء كورونا، ويجب على من يتعرضون للسعال والحمى المستمرين يمكن أن يكونان إشارة إلى الإصابة بأمراض مُعدية أخرى مثل السل، وأشارت إلى أن التشخيص والعلاج المتأخر لمرض لسل، قد يزيدان من عدد الحالات غير المكتشفة.

وأكدت هاريز أنه ليس كل إصابة تكون كورونا، وخاصة الذين يتعرضون للسعال المزمن، وعلقت: "السعال- الذي عادة ما يكون مصحوبًا بمخاط ويستمر لأكثر من 3 أسابيع يمكن أن يكون سببه مجموعة من المشكلات الأخرى، بما فى ذلك مرض السل".

يذكر أن بريطانيا سجلت أكثر من 4400 إصابة بالسل العام الماضي فقط، وذلك مقارنة مع 4125 حالة عام 2020، حيث بذلك احتلت بريطانيا التسجيل الأعلى في حالات الوفيات بسبب مرض السل ، واعتبره الباحثون في المرتبة الثانية بعد فيروس كورونا عالميًا فى قائمة الوفيات جراء الأمراض المُعدية.