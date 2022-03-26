انطلاق أعمال مؤتمر حول مستقبل الصناعة المصرية في ظل التحولات العالمية

انطلقت صباح اليوم السبت، أعمال مؤتمر تحت عنوان "مستقبل الصناعة المصرية في ظل التحولات العالمية، نحو مزيدٍ من التوطين والتكامل"، والذي ينظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

ويبحث المؤتمر، خلال الجلسة الأولى، التحولات النوعية عالميًا وتأثيرها على الصناعة، بينما تتناول الجلسة الثانية والأخيرة خارطة طريق لتوطين وتطوير القطاع الصناعي، والتي من المقرر أن تشارك فيها وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، وتلقي كلمة حول آليات تعزيز دور القطاع الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص والجهود المبذولة لضم القطاع غير الرسمي للاقتصاد الرسمي.

ويناقش المشاركون بالمؤتمر التحديات التي تواجه الصناعة المصرية، وإيجاد حلول لها، بمشاركة جميع الأطراف الفاعلة، وهو ما يأخذ بالصناعة المصرية من الواقع إلى المأمول، ويوفر من التحولات العالمية فرصة لتكون مصر رقمًا مهمًا في قطاع الصناعة عالميًا.

ويعد هذا المؤتمر بمثابة منصة حوارية بين أطراف المصلحة للحديث عن وضع الصناعة المصرية، حيث يسلط الضوء على دراسة التطورات العالمية المتلاحقة لفهم انعكاساتها على مستقبل أنظمة الأعمال الصناعية، وإبراز أهمية التدريب والبحث والتطوير لضمان تنافسية الصناعة المصرية.

كما يستعرض المؤتمر خطط جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للصناعة المصرية، وآليات تعزيز دور القطاع الخاص في القطاع الصناعي المصري، بجانب مناقشة آليات تعظيم دور الصناعات التحويلية في استدامة التنمية وخطط توطين الصناعات في المحافظات وتحقيق التنمية المكانية.