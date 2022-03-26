برلماني: رؤية الرئيس للإصلاح الاقتصادي مكنت مصر من الصمود أمام الأزمات

قال النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى واتخاذه لقرارات الإصلاح الاقتصادى عام 2016 مكّنت مصر من الصمود في مُواجهة جميع الأزمات الإقليمية والعالمية وفى مقدمتها التداعيات السلبية لفيروس كورونا وأيضاً التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف قورة، في بيان، أن التنفيذ الناجح من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة ظاهرة احتكار السلع ورفع الأسعار كان له أثاره الإيجابية والسريعة لمواجهة مثل هذه الظواهر الخطيرة، مشيداً بسرعة تدخل الحكومة بالعديد من المعارض وعرض مختلف السلع بما فيها معرض رمضان.

وقال النائب أحمد عبد السلام قورة، إن هذا التدخل الحكومى السريع خاصة من الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والذى يستحق أن نقدم له كل الشكر والتحية على جهوده الناجحة فى تنفيذ التكليفات الرئاسية لتوفير أكبر احتياطى استراتيجى من جميع السلع الأساسية وأيضاً مواجهة فوضى الأسواق ومحتكري السلع، ومن يقومون برفع الأسعار بدون أي مبرر، مؤكداً أن الجهود الناجحة لهذا الوزير كانت لها أثارها الإيجابية فى ضرب محتكرى السلع فى مقتل لأن بضاعتهم بارت إضافة إلى الضربات الأمنية الناجحة التى كشفت لجميع المصريين صدق القيادة السياسية والحكومة بأن جميع السلع متوفرة وبأسعار مناسبة بل هناك تخفيضات لأسعارها تصل إلى 30 ٪؜ من أجل توفيرها لجميع المواطنين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة باتخاذ إجراءات نحو تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية ووضع ضوابط لحل أزمة التضخم العالمية، فيما أعلنت الحكومة التبكير بصرف العلاوات الدورية للعاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين في بداية أبريل والتوسع في صرف معاشات تكافل وكرامة.