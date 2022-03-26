السبت 26 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 11 شخصًا بحادث تصادم سيارتي نقل وميكروباص بطريق شبرا بنها الحر

حادثة
حادثة

شهد طريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية، تعطل الحركة المرورية بسبب حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص، أسفر عن إصابة 11 شخصا، وتم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعي لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الأجهزة المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين الأولى نقل والأخرى ميكروباص بالطريق الحر شبرا بنها، في اتجاه مدينة بنها بمحافظة القليوبية ووقوع إصابات.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات إسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي، وتبين من المعاينة الأولية أن الحادث نتيجة السرعة الزائدة، وتم إخلاء الطريق من آثار الحادث على جانبى الطريق لتسيير الحركة المرورية ومصالح المسافرين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

شبرا بنها محافظة القليوبية الحركة المرورية حادث تصادم سيارة نقل ميكروباص إصابة 11 شخصا

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات الادخار 18% من بنك مصر والبنك الأهلى

أخبار فاتتك| مكالمة الرئيس السيسى لمحمد بن سلمان.. وقرار مهم من القوى العاملة

وفاة نقيب المحامين رجائى عطية

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 26-3-2022

لحظة سقوط رجائى عطية فى المحكمة قبل وفاته (صورة)

مواعيد عرض المسلسلات فى رمضان 2022.. والاختيار 3 والعائدون الأبرز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب الثالثة حقيقة.. التضخم ينهش جيوب فقراء العالم

صفاء النجار

قراءة فى ثقافة النفى والتهميش والمصادرة

سارة شريف

استخدام الهولوكوست

سمر عادل

القرارات الاقتصادية الأخيرة فى التعامل مع المتغيرات الدولية

ماجد حبته

عرب أمريكا اللاتينية

د. محمد عفيفي

ناصر والسادات بعيون سوفيتية

إبراهيم فرغلى

«أطلس الخفاء» لمنصورة عزالدين.. العزلة كقرار جلاد الذات وضحيتها معًا

ماجد حبته

ثلاث قمم فى يوم واحد!

صور

انطلاق مباراة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

توافد الجماهير على مركز شباب الجزيرة لمشاهدة مباراة مصر والسنغال

الجماهير تؤازر منتخب مصر أمام السنغال فى تصفيات المونديال

محطة تل أبيب

المزيد

«تثبيت الهدوء».. خطة إسرائيل لمواجهة احتمالات التصعيد فى رمضان

مصدر إسرائيلى يعلق على تصريحات أردوغان حول زيارة «بينيت» تركيا

إسرائيل تستضيف قمة سياسية بحضور 3 دول عربية