السبت 26 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

في ذكرى اكتشاف علاج شلل الأطفال.. معلومات عن المرض وأسباب الإصابة

تطعيم شلل الأطفال
تطعيم شلل الأطفال

تبدأ غدًا، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وفي الوقت نفسه، يعتبر اليوم، هو الذكرى الـ 77، لاكتشاف لقاح ضد مرض شلل الأطفال، وذلك عندما أعلن العالم الأمريكي يوناس سولك اكتشافه مصلًا يحمي من الإصابة بمرض شلل الأطفال، في 26 مارس 1954، ثم قدمه للعالم بعدها بأيام قليلة.

في السطور التالية نشير إلى الأسباب وأعراض الإصابة بمرض شلل الأطفال، وذلك بحسب ما ورد في موقع "health ".
 

ماهو مرض شلل الأطفال:
يعتبر مرض شلل الأطفال، هو عبارة عن مرض فيروسي، من نتائجه فهو يؤدي إلى الإصابة بالشلل الحركي وصعوبة في التنفس وأحيانا كثيرة إلى الموت.

عام 1979، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية خلوها تماما من الأطفال المصابين بهذا النوع من المرض، وكان ذلك كله بفضل العالم الذي اكتشف المصل قبل ما يقرب من 25 عاما من ذلك التاريخ، كما أنه رفض أن يسجل هذا الاختراع باسمه، حتى يصبح سعره في متناول الجميع ويستفيد منه أكبر قدر ممكن من الأطفال في العالم بعدما قام باختباره على نفسه وزوجته وأطفاله الصغار، وتشير الأرقام أن العالم الأمريكي يوناس سولك، المتوفى في منتصف التسعينات، تكبد خسارة قدرها  7 مليارات دولار نتيجة لهذا التنازل.

أعراض الإصابة بشلل الأطفال والتي يمكن أن تتشابه مع الإصابة بفيروسات أخرى، ولكن العلامة الأكثر تميزا هي استمرار هذه الأعراض لمدة تتجاوز العشر أيام، في حين أنها مع الفيروسات الأخرى لا تقترب من هذه المدة، وهذا بحسب ما ورد في موقع "health ":
الأعراض هي:
الصداع
الحمى
الإرهاق
تيبس في العظام 
آلام في الظهر 
آلام في الرقبة 
الشعور بألم في العضلات وضعفها

علامات أكثر دقة:

مع الاستمرار في الأعراض السابقة، إذا وجد الطفل غير قادر على إدراك من حوله، بالإضافة إلى آلام حادة في الأطراف وضعفها، ووجود أطراف رخوة وضعيفة.

شلل الاطفال الولايات المتحدة الولايات المتحدة الامريكية اكتشاف مليار دولار التسعينات

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وائل لطفي

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