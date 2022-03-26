«التعليم» تختتم تلقي طلبات المعلمين المرشحين للترقي بمحافظة المنيا

تستكمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تلقي طلبات تسجيل المعلمين المرشحين للترقي لعام 2020-2021، في محافظة المنيا، اليوم السبت، لليوم الثاني على التوالي.

وتعتبر محافظة المنيا، أخر محافظات تلقي طلبات المعلمين المرشحين للترقي، وكانت الوزارة بدأت في تلقي طلبات تسجيل المعلمين المرشحين للترقي، لعام 2020-2021، السبت الموافق 26 فبرايرالماضي ، ويبلغ عدد المعلمين المرشحين للترقي أكثر من 70000 معلم على مستوى الجمهورية.

ويمكن للمعلمين الراغبين في الترشح للترقي لعام 2020-2021، التسجيل عبر منصة "المعلم" للتدريب عن بعد، عبر الرابط التالي: http://www.pat.edu.eg/platform.

وكان الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين، قد أوضح أن الوزارة بقيادة الدكتور طارق شوقي، نجحت في الحصول على موافقة الحكومة باستثناء المعلمين من قرار وقف الترقيات، مشيرًا إلى أنه تم تطوير ورقمنة ملف الترقي للمعلمين المرشحين للترقى لعام 2020/2021، وذلك تيسيرًا على المعلمين المستهدفين للترقي عن طريق إتاحة منصة "المعلم" للتدريب عن بعد التابعة للأكاديمية المهنية للمعلمين للبرنامج الرقمي، للحصول على شهادة الصلاحية بشقيه (معلم ومعلم أول) و(معلم أول أ ومعلم خبير).

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم للنسخة المعربة من الاختبار الدولي TOFAS للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي من جميع المحافظات عدا القاهرة والإسكندرية والجيزة، حيث ستتولى مديريات هذه المحافظات تسجيل الطلاب.

ويكون التسجيل للطلاب عن طريق تسجيل بياناتهم من خلال الرابط التالي حتى يوم 27 مارس:

https://forms.gle/ypUKd1fu7Utq89C89

جدير بالذكر أن ‏TOFAS هو اختبار دولي لقياس القدرة الأكاديمية لمساعدة المعلمين والطلاب على تقييم ومقارنة قدراتهم الأكاديمية الأساسية في بلدان متعددة والتركيز في هذا الاختبار على الرياضيات.

وشارك العام الماضي أكثر من 3000 طالب مصري في الاختبار الدولي TOFAS، من مراحل عمرية مختلفة؛ من الصف الرابع والسادس الابتدائي بالمستوى الأول والصف الثاني والثالث الإعدادي بالمستوى الثاني، وأثبت الطلاب تفوقهم على منافسيهم من الدول الأخرى.