السبت 26 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تداول 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

سفينة للحاويات
سفينة للحاويات

استقبل ميناء دمياط 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5128 شاحنة.

وذكرت هيئة الميناء - في بيان اليوم السبت - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 4230 طنًا تشمل: 300 طن فوسفات و400 طن يوريا و390 طن نترات و15 طن رمل و3125 طن كوارتز، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38902 طن تشمل: 2850 طن قمح و6720 طن كلوريد إيثلين و12368 طن حديد و12686 طن خردة و3400 طن فول و878 طن خشب زان.

وأوضحت أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 618 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه يتم تصديرها إلى كل من الإمارات، الأردن، السعودية، ألمانيا، انجلترا، هولندا، اليونان، كرواتيا، باكستان، أمريكا، الهند، سلوفينيا، أسبانيا ومالطا، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 81 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 739 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 109201 طن، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 123212 طنًا.

دمياط

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على هامش الأزمة

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