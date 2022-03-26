«قرقاش» يدين الهجمات على السعودية: عمل إرهابى يكشف الوجه الحقيقى للحوثيين

قال الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لدولة الإمارات العربية المتحدة في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر اليوم السبت تعليقًا على الهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة العربية السعودية: "تقف دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في السراء والضراء، وعبارة مصيرنا واحد التي تجمعنا صهرته التحديات المشتركة ليصبح حقيقة واقعة أكبر من أي مفردة أو شعار، وسنستمر معًا في التصدي للتحديات لنضمن أمننا واستقرارنا المشترك. حفظ الله بلاد الحرمين الشريفين من كل سوء".

وتابع قرقاش: "الهجمات الحوثية الإرهابية على المملكة العربية السعودية الشقيقة استمرار لنهج هذه الميليشيات الذي يرفض إنهاء الحرب ويسعى إلى تقويض مبادرات وقف إطلاق النار والحوار، الاستهداف المستمر للمدنيين في اليمن وجواره عمل إرهابي يكشف الوجه الحقيقي للحوثيين أمام المنطقة والمجتمع الدولي".