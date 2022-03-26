السبت 26 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسئول روسي: تقديم نتائج التحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية إلى الأمم المتحدة

أرشيفية
أرشيفية

 قال فيكتور فودولاتسكي، النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون رابطة الدول المستقلة والتكامل الأوروبي الآسيوي، في تصريح لوكالة "تاس" اليوم السبت، إن نتائج التحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، والذي فتحته لجنة التحقيق الروسية، سيتم رفعها إلى الأمم المتحدة.

وقال  فودولاتسكي: "لقد أمر رئيس لجنة التحقيق (بشأن المختبرات البيولوجية)  ويجري تنفيذه  ويعمل محققون في المناطق التي سجلت فيها حالات تفش واسعة النطاق لمرض السل والتهاب الكبد، مما يدل على أنها من صنع الإنسان".

وأضاف: "بعد جمع المواد وتحليلها سيتم تقديمها إلى كل من الأمم المتحدة ومحكمة دولية لمحاسبة قيادة أوكرانيا، التي سمحت بإجراء تجارب خطيرة على مواطنيها، وقيادة الولايات المتحدة التي مولت هذه المختبرات".

 

 

فيكتور فودولاتسكي ائب مجلس الدوما الروسي رئيس مجلس الدوما مجلس الدوما المختبرات البيولوجية في أوكرانيا الامم المتحدة

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