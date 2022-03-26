السبت 26 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 11 شخصا فى حادث مرورى بالقليوبية

حادث مروري
حادث مروري

تعطلت حركة المرور بالطريق الحر شبرا بنها بسبب حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص أدى الحادث إلى إصابة 11 شخصًا، وتم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعي لاتخاذ اللازم. 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين الأولى نقل والأخرى ميكروباص بالطريق الحر شبرا بنها فى اتجاه مدينة بنها بمحافظة القليوبية، ووقوع إصابات كثيرة بين المواطنين

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية و سيارات إسعاف مجهزة و تم نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي، وتبين من المعاينة الأولية أن الحادث نتيجة السرعة الزائدة، و تم إخلاء الطريق من آثار الحادث على جانين الطريق لتسيير الحركة المرورية، وعدم تعطيل أصحاب السيارات ومصالح المسافرين. 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

ميكروباص محافظة القليوبية تصادم حادث مرورى مديرية أمن القليوبية السرعة الزائدة مستشفى بنها الجامعي 11 شخص نقل المصابين

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على هامش الأزمة

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