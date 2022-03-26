طرق تنسيق الملابس مع البنطلون القصير برباط لربيع 2022

إذا كنت تبحث عن أفكار الجينز أو السراويل لأيام الربيع، فعليك الانتباه إلى السراويل القصيرة ذات الأحزمة، يجب عليك اختيار نوع من البنطلون الفضفاض إلى نحيف.

ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع “styleoholic ” ملابس مع بنطلون قصير برباط موضة الربيع 2022.

بنطلون قصير برباط مع قميص منقط باللونين الأبيض والأسود أسفل قميص بأكمام ثلاثة أرباع وحذاء مسطح من الدانتيل باللون البيج

بنطلون قصير برباط مع قميص أبيض فضفاض بأزرار ، وحقيبة من القش وحذاء بكعب رمادى

بنطلون قصير برباط مع سترة فضفاضة رمادية وحذاء مسطح مزين بالجلد الأسود

بنطلون قصير برباط مع قميص ضيق بكتف واحد وردي فاتح وصندل برباط علوي مطبوع

بنطلون قصير برباط مع قميص بأكمام قصيرة وصندل مسطح باللون الأزرق الداكن

بنطلون قصير برباط مع قميص أبيض فضفاض وحقيبة من الجلد الأسود وحذاء من الجلد الأسود

بنطلون قصير برباط مع بلوزة بدون أكمام من الساتان الأسود ، وحقيبة من الجلد الأسود وحزام أسود للكعب عالي الكعب

بنطلون قصير برباط مع بلوزة بيضاء مكشكشة ، وسوار ذهبي ، وحقيبة صغيرة من الجلد الأسود وحذاء رمادى

بنطلون قصير برباط مع قلادة ذهبية ، توب أبيض بلا أكمام وصندل أبيض بحزام الكاحل

بنطلون قصير برباط مع نظارة شمسية ، بلوزة بدون أكمام من الساتان الأسود ، حقيبة بيضاء بشراشيب وصندل أرجواني

بنطلون قصير برباط مع تي شيرت أبيض، وسترة بيج بثلاثة أرباع الأكمام ، وحقيبة جلدية سوداء وحذاء مسطح من الجلد البني

بنطلون قصير برباط مع قميص بأزرار زرقاء فاتحة وحذاء كعب عالٍ باللون البيج والأحمر

بنطلون قصير برباط مع كنزة فضفاضة باللون البيج وأقراط ذهبية وكعب عالٍ من الجلد البني

بنطلون قصير برباط مع سترة فضفاضة بيج ، حقيبة يد سوداء وصندل مسطح بطبعة ثعبان