السبت 26 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

لمحبى التغيير.. فكرة لديكور هندسى أنيق لغرفة المعيشة الخاصة بك

غرفة المعيشة
غرفة المعيشة

الديكور الهندسي مثالي لأي مساحة حديثة، ويمكن أن تكون لمساته مثالية للعديد من أنماط الديكور، و اليوم سنلقي نظرة على استخدام المطبوعات والتصاميم الهندسية في ديكور غرفة المعيشة ، وهناك العديد من الطرق للقيام بذلك وفقا لموقع “digsdigs ” 

غرفة معيشة ساحلية جميلة مع جدار أبيض بنمط هندسي وأريكة زرقاء وأثاث أبيض وأعمال فنية وأزهار بيضاء

غرفة معيشة مع جدار أبيض بنمط هندسي وأريكة زرقاء وأثاث أبيض وأعمال فنية وأزهار بيضاء

زاوية جريئة وباردة مع جدار لهجة هندسية ملونة ، وكرسي رمادي ، ومصباح أرضي ، ومساحات خضراء مزروعة بوعاء وطاولة جانبية

غرفة معيشة أنيقة مع قطاعات سوداء وسجادة مطبوعة بأشكال جغرافية وطاولة قهوة من الحجر الأبيض وثريا سوداء وجدار معرض

غرفة معيشة أنيقة بجدار كحلي وأريكة صفراء وسجادة ووسائد مطبوعة وجدار معرض رائع وطاولات خشبية

غرفة معيشة أنيقة بجدار كحلي وأريكة صفراء وسجادة ووسائد مطبوعة وجدار معرض رائع وطاولات خشبية

غرفة معيشة أنيقة بسجادة مطبوعة بالأبيض والأسود وكرسي أخضر مع وسادة مطبوعة وطاولة جانبية ذهبية ومصباح أرضي كبير

غرفة معيشة أنيقة بسجادة مطبوعة بالأبيض والأسود وكرسي أخضر مع وسادة مطبوعة وطاولة جانبية ذهبية ومصباح أرضي كبير

غرفة معيشة أنيقة بجدران رمادية وأريكة صفراء وكرسي مطبوع وستائر صفراء وسجادة مطبوعة بأشكال جغرافية وطاولات قهوة مستديرة

غرفة معيشة  وكرسي مطبوع وستائر صفراء وسجادة مطبوعة بأشكال جغرافية وطاولات قهوة مستديرة

غرفة معيشة معاصرة بالأبيض والأسود مع تلفزيون ومدفأة مدمجة وأثاث بلون كريمي ورمادي وطاولات سوداء منحوتة ووحدة تحكم

غرفة معيشة معاصرة بالأبيض والأسود مع تلفزيون ومدفأة مدمجة وأثاث بلون كريمي ورمادي وطاولات سوداء منحوتة ووحدة تحكم

غرفة جلوس معاصرة مع لمسات من اللون الأسود للدراما ، والكثير من الوسائد المنسوجة وبعض المصابيح

غرفة جلوس معاصرة مع لمسات من اللون الأسود للدراما ، والكثير من الوسائد المنسوجة وبعض المصابيح

غرفة معيشة متناقضة مع جدار أسود اللون وأريكة رمادية مع وسائد وردية وبيضاء وطاولة سوداء ومصابيح طاولة

غرفة معيشة متناقضة مع جدار أسود اللون وأريكة رمادية مع وسائد وردية وبيضاء وطاولة سوداء ومصابيح طاولة

غرفة معيشة عصرية رائعة في منتصف القرن بجدران رمادية وأريكة صفراء وطاولات مستديرة ومصباح أرضي وسجادة جغرافية

غرفة معيشة عصرية بجدران رمادية وأريكة صفراء وطاولات مستديرة ومصباح أرضي وسجادة جغرافية

غرفة معيشة معاصرة رائعة بجدار بلمسات خشبية وتلفزيون وأثاث رمادي وطاولات جانبية وقهوة ونوافذ مزدوجة الارتفاع

غرفة معيشة معاصرة بجدار بلمسات خشبية وتلفزيون وأثاث رمادي وطاولات جانبية وقهوة ونوافذ مزدوجة الارتفاع

غرفة معيشة مليئة بالضوء مع أريكة وردية مغبرة ووسائد محايدة وجدار معرض على كريدنا وسجادة مغربية بطباعة جغرافية

غرفة معيشة مليئة بالضوء مع أريكة وردية مغبرة ووسائد محايدة وجدار معرض على كريدنا وسجادة مغربية بطباعة جغرافية

غرفة معيشة مفعمة بالحيوية مع أثاث أبيض ومقاعد باللون الأزرق الداكن وطاولة خشبية وسجادة مطبوعة بأشكال هندسية ووسائد مطبوعة وستائر متجددة الهواء

غرفة معيشة مفعمة بالحيوية مع أثاث أبيض ومقاعد باللون الأزرق الداكن وطاولة خشبية وسجادة مطبوعة بأشكال هندسية ووسائد مطبوعة وستائر متجددة الهواء

غرفة معيشة جميلة بها كرسي رمادي وسجادة مطبوعة باللونين الأبيض والأسود وأريكة صفراء مع وسائد مطبوعة والمزيد من الأثاث العتيق

غرفة معيشة بها كرسي رمادي وسجادة مطبوعة باللونين الأبيض والأسود وأريكة صفراء مع وسائد مطبوعة والمزيد من الأثاث العتيق

غرفة معيشة عصرية جميلة مع عمل فني ملون هندسي وكرسي أخضر مع وسادة بوهو وسجادة مخططة بالأبيض والأسود وطاولة جانبية ذات جوانب ومصباح أرضي رائع

غرفة معيشة عصرية مع عمل فني ملون هندسي وكرسي أخضر مع وسادة بوهو وسجادة مخططة بالأبيض والأسود وطاولة جانبية ذات جوانب ومصباح أرضي رائع

غرفة معيشة عصرية في منتصف القرن مع مدفأة من الطوب الأسود وأريكة زرقاء فاتحة مع وسائد مشرقة وسجادة ملونة ومطبوعة بأصيص وطاولات قهوة خشبية

غرفة معيشة عصرية مع مدفأة من الطوب الأسود وأريكة زرقاء فاتحة مع وسائد مشرقة وسجادة ملونة ومطبوعة بأصيص وطاولات قهوة خشبية

الديكور الهندسي مساحة حديثة لمساته مثالية نماط الديكور المطبوعات والتصاميم

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات الادخار 18% من بنك مصر والبنك الأهلى

من الفنانة التى قال عنها يوسف شاهين «محمود مليجى الستات»؟

تفاصيل إلغاء السعودية شرط المحرم لأداء السيدات العمرة

إصابة 11 شخصا فى حادث مرورى بالقليوبية

سعر الدولار فى مصر اليوم السبت 26-3-2022 مقابل الجنيه للشراء والبيع

مدفيديف يعلق على احتمال تكرار التخلف عن السداد لعام 1998

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب الثالثة حقيقة.. التضخم ينهش جيوب فقراء العالم

صفاء النجار

قراءة فى ثقافة النفى والتهميش والمصادرة

سارة شريف

استخدام الهولوكوست

سمر عادل

القرارات الاقتصادية الأخيرة فى التعامل مع المتغيرات الدولية

ماجد حبته

عرب أمريكا اللاتينية

د. محمد عفيفي

ناصر والسادات بعيون سوفيتية

إبراهيم فرغلى

«أطلس الخفاء» لمنصورة عزالدين.. العزلة كقرار جلاد الذات وضحيتها معًا

ماجد حبته

ثلاث قمم فى يوم واحد!

صور

انطلاق مباراة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

توافد الجماهير على مركز شباب الجزيرة لمشاهدة مباراة مصر والسنغال

الجماهير تؤازر منتخب مصر أمام السنغال فى تصفيات المونديال

محطة تل أبيب

المزيد

«تثبيت الهدوء».. خطة إسرائيل لمواجهة احتمالات التصعيد فى رمضان

مصدر إسرائيلى يعلق على تصريحات أردوغان حول زيارة «بينيت» تركيا

إسرائيل تستضيف قمة سياسية بحضور 3 دول عربية