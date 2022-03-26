لمحبى التغيير.. فكرة لديكور هندسى أنيق لغرفة المعيشة الخاصة بك

الديكور الهندسي مثالي لأي مساحة حديثة، ويمكن أن تكون لمساته مثالية للعديد من أنماط الديكور، و اليوم سنلقي نظرة على استخدام المطبوعات والتصاميم الهندسية في ديكور غرفة المعيشة ، وهناك العديد من الطرق للقيام بذلك وفقا لموقع “digsdigs ”

غرفة معيشة مع جدار أبيض بنمط هندسي وأريكة زرقاء وأثاث أبيض وأعمال فنية وأزهار بيضاء

غرفة معيشة أنيقة مع قطاعات سوداء وسجادة مطبوعة بأشكال جغرافية وطاولة قهوة من الحجر الأبيض وثريا سوداء وجدار معرض

غرفة معيشة أنيقة بجدار كحلي وأريكة صفراء وسجادة ووسائد مطبوعة وجدار معرض رائع وطاولات خشبية

غرفة معيشة أنيقة بسجادة مطبوعة بالأبيض والأسود وكرسي أخضر مع وسادة مطبوعة وطاولة جانبية ذهبية ومصباح أرضي كبير

غرفة معيشة وكرسي مطبوع وستائر صفراء وسجادة مطبوعة بأشكال جغرافية وطاولات قهوة مستديرة

غرفة معيشة معاصرة بالأبيض والأسود مع تلفزيون ومدفأة مدمجة وأثاث بلون كريمي ورمادي وطاولات سوداء منحوتة ووحدة تحكم

غرفة جلوس معاصرة مع لمسات من اللون الأسود للدراما ، والكثير من الوسائد المنسوجة وبعض المصابيح

غرفة معيشة متناقضة مع جدار أسود اللون وأريكة رمادية مع وسائد وردية وبيضاء وطاولة سوداء ومصابيح طاولة

غرفة معيشة عصرية بجدران رمادية وأريكة صفراء وطاولات مستديرة ومصباح أرضي وسجادة جغرافية

غرفة معيشة معاصرة بجدار بلمسات خشبية وتلفزيون وأثاث رمادي وطاولات جانبية وقهوة ونوافذ مزدوجة الارتفاع

غرفة معيشة مليئة بالضوء مع أريكة وردية مغبرة ووسائد محايدة وجدار معرض على كريدنا وسجادة مغربية بطباعة جغرافية

غرفة معيشة مفعمة بالحيوية مع أثاث أبيض ومقاعد باللون الأزرق الداكن وطاولة خشبية وسجادة مطبوعة بأشكال هندسية ووسائد مطبوعة وستائر متجددة الهواء

غرفة معيشة بها كرسي رمادي وسجادة مطبوعة باللونين الأبيض والأسود وأريكة صفراء مع وسائد مطبوعة والمزيد من الأثاث العتيق

غرفة معيشة عصرية مع عمل فني ملون هندسي وكرسي أخضر مع وسادة بوهو وسجادة مخططة بالأبيض والأسود وطاولة جانبية ذات جوانب ومصباح أرضي رائع

غرفة معيشة عصرية مع مدفأة من الطوب الأسود وأريكة زرقاء فاتحة مع وسائد مشرقة وسجادة ملونة ومطبوعة بأصيص وطاولات قهوة خشبية